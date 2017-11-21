Начался ПАИ-live с Алексеем Калиненко (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

15:05, 21 ноября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с Алексеем Калиненко, директором Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ).

На минувшей неделе сотрудники НПЦ провели работы по консервации церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района: уникального памятника XV века, к удручающему состоянию которого сейчас приковано внимание общественников, региональных властей и Минкульта. А летом 2017 года специалисты Центра впервые за два последних десятилетия собственными силам осуществили работы по реконструкции на таких объектах, как монумент «Ледовое побоище» на Соколихе, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша» и «Доходный дом Викенгейзера» в Пскове.

В эфире ПАИ-live Алексей Калиненко расскажет что нынешнем состоянии храма в Мелетово, о работе НПЦ и о буднях псковской реставрации.

Вопросы гостю эфира традиционно можно задать в чате на странице трансляции.