Объявлен конкурс на разработку проектной документации реставрации храма в Мелетово

11:45, 24 ноября 2017, ПАИ

Объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ церкви Успения Пресвятой Богородицы с фресковой живописью 1460 года в селе Мелетово (Псковский район). Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры России. На разработку документации из федерального бюджета выделяется 3 млн. 999 тысяч 42 рубля. Работы должны быть завершены к 31 августа 2018 года.

Напомним, что в октябре без объяснения причин Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс по реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы с портала госзакупок. Позже врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи в Москве договорился с министром культуры РФ Владимиром Мединским о возобновлении реставрационных работ в срочном порядке.

Церковь Успения Богородицы села Мелётово – единственный сохранившийся памятник псковской монументальной живописи XV века.

В 1949 году были выполнены работы по консервации храма. К 1957 году он оказался в аварийном состоянии. В 1959-м разработан проект его реставрации, и к 1961 году архитектурная реставрация, в основном, была закончена, через два года начались реставрационные работы по живописи. К настоящему времени в интерьере церкви сохранилось около 99 живописных сюжетов. В ходе работ специалисты отмечали технологические особенности мелётовской росписи: плохое сцепление слоев грунта под роспись и краски в живописном слое, отсюда проистекают многие проблемы сохранности памятника.

К началу 1990-х годов инженерно-техническое состояние церкви заметно ухудшилось: начался подсос влаги, появились трещины в кладке, высолы и ямчуга на стенописи. Это привело к ухудшению сохранности фресок. Были выполнены незначительные по объему противоаварийные укрепления фресковой живописи, грунта стенописи в алтарной апсиде и арочных проемах в жертвеннике и дьяконнике, в основании барабана и на сводах четверика. Больше работы там не проводились.

В этом году в церкви были проведены противоаварийные работы на стенной живописи.