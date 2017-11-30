Андрей Турчак и Александр Братчиков больше не являются депутатами Псковского областного Собрания

16:02, 30 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов Александра Братчикова и Андрея Турчака. Об этом с 15-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Александр Братчиков был избран на пост главы администрации Пскова, а Андрей Турчак стал членом Совета Федерации от Псковской области и получил должность вице-спикера верхней палаты российского парламента.

«Хочу поблагодарить всех за совместную работу. Это была довольно продолжительная часть моей жизни. Я получил важный опыт и благодарен за него. Хочу пожелать вам дальнейшего законотворчества, честного и непредвзятого», - обратился к коллегам Александр Братчиков.

Спикер областного Собрания Александр Котов отметил, что Александр Братчиков «работал добросовестно, со всей отдачей сил». «Хочу поблагодарить его и поздравить с назначением на должность главы администрации Пскова, а также пожелать успешной работы на этой должности», - добавил он.

«Мы все рассчитываем на конструктивную совместную работу. Думаю опыт, который вы накопили в Собрании, очень пригодится вам на этой должности», - резюмировал председатель регионального парламента.