0
15:36
Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
12:19
Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
11:26
Поддержку муниципалитетов через систему грантов планируется продолжить в Псковской области
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:35
Михаил Ведерников: Федеральная поддержка региона только усиливается
13:45
Михаил Ведерников: Работая в администрации президента я хорошо изучил подводные камни губернаторского дела
13:43
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
Еще новости
Политика

Андрей Турчак и Александр Братчиков больше не являются депутатами Псковского областного Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов  Александра Братчикова и Андрея Турчака. Об этом с 15-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Александр Братчиков был избран на пост главы администрации Пскова, а Андрей Турчак стал членом Совета Федерации от Псковской области и получил должность вице-спикера верхней палаты российского парламента.

«Хочу поблагодарить всех за совместную работу. Это была довольно продолжительная часть моей жизни.  Я получил важный опыт и благодарен за него. Хочу пожелать вам  дальнейшего законотворчества, честного и непредвзятого», - обратился к коллегам Александр Братчиков.

Спикер областного Собрания Александр Котов отметил, что Александр Братчиков «работал добросовестно, со всей отдачей сил». «Хочу поблагодарить его и поздравить с назначением на должность главы администрации Пскова, а также пожелать успешной работы на этой должности», - добавил он.

«Мы все рассчитываем на конструктивную совместную работу. Думаю опыт, который вы накопили в Собрании, очень пригодится вам на этой должности», - резюмировал председатель регионального парламента. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Андрей Турчак и Александр Братчиков больше не являются депутатами Псковского областного Собрания Михаил Иванов рекомендован ЦИК РФ к избранию главой Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева Оксана Ширан назначена пресс-секретарем и. о. секретаря генсовета «Единой России» Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии Подведены итоги выборов в Гдовском районе: победил глава администрации Гдова Юрий Павлов Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
30 ноября 2017
Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
30 ноября 2017
Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
Поддержку муниципалитетов через систему грантов планируется продолжить в Псковской области
30 ноября 2017
Поддержку муниципалитетов через систему грантов планируется продолжить в Псковской области
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове 4
Михаил Ведерников: Федеральная поддержка региона только усиливается
29 ноября 2017
Михаил Ведерников: Федеральная поддержка региона только усиливается 8
Михаил Ведерников: Работая в администрации президента я хорошо изучил подводные камни губернаторского дела
29 ноября 2017
Михаил Ведерников: Работая в администрации президента я хорошо изучил подводные камни губернаторского дела 2
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
29 ноября 2017
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
Врио губернатора Псковской области: Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее
29 ноября 2017
Врио губернатора Псковской области: Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее 2

Идет загрузка...