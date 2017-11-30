Региональный руководитель проекта «Трезвая Россия» Элхан Мехтиев поборется за статуэтку «Народного признания-2017»

20:30, 30 ноября 2017, ПАИ

Региональный руководитель проекта «Трезвая Россия» Элхан Мехтиев пополнил список претендентов на статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017» в номинации «Инициатива». Заявку прислал федеральный проект «Трезвая Россия».

Как отмечается в заявке, Элхан Мехтиев выдвигается на премию за активную популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и населения Псковской области и реализацию федерального проекта «Трезвая Россия» на территории Псковской области, в рамках которого проведено большое количество социально-значимых мероприятий среди молодёжи и населения региона.

Под руководством Мехтиева Элхана и командой проекта проведено:

- более 100 «уроков трезвости» в образовательных учреждениях региона, в том числе в среднеспециальных и высших учебных заведениях;

- более 50 спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни;

- открыто 7 спортивных площадок для «воркаута» в муниципальных образованиях области.

«Элхан Мехтиев имеет активную гражданскую позицию, участвует в социально-значимых мероприятиях региона, представляет Псковскую область на федеральном, международном уровне, участвуя в молодёжных форумах, конференциях», - отмечается в заявке.

В 2014 году участвовал в проекте «Корпус наблюдателей «За чистые выборы», где активно содействовал при проведении избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области.

В 2014 году активно участвовал в мероприятиях II Молодежного слета волонтерского движения Псковской области.

С 2012 года активно занимается волонтерской деятельностью, работает и проходит обучение в школе ЗОЖ.

В 2014 году участвовал во Всероссийском молодежном форуме «Селигер – 2014» (добровольческая смена «Технология добра»).

В 2015 году участвовал во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

С 1 сентября по 28 декабря 2014 г. и с 12 января по 4 июня 2015 г. успешно прошел обучение и получил практические навыки в областной «Школе волонтеров ЗОЖ» по формированию здорового жизненного стиля в подростково-молодежной среде, в рамках реализации государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области».

С 2016 по 2017 председатель совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России. В рамках волонтерской работы осуществляет работу с воспитанниками Псковского детского дома, также является старостой в проекте «Я – наставник».

С 2015 года является участником Молодежной антинаркотической комиссии. Принимает участие в мероприятиях, проводимых совместно с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

С 2015 года по настоящее время - член молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

С 2016 по 2017 - председатель сектора по спортивно-оздоровительной работе Совета по молодежной политике города Пскова при Главе муниципального образования «Город Псков».

С 2016 по 2017 - координатор Федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области.

Имеет десять научных публикаций в сборниках конференций, которые проводились различными образовательными учреждениями, государственными и общественными организациями, а также в научных журналах, в том числе две в издании, рецензируемом ВАК при Минобрнауки России.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».