«Народное признание – 2016»: Победы без допинга

15:30, 18 февраля 2017, ПАИ

В минувшую пятницу, 17 февраля, аншлаг в большом зале Псковского театра драмы состоялся не благодаря спектаклям нашумевшего фестиваля, но в честь не менее привлекательного для светского Пскова события, а именно - церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». В седьмой раз подряд Псковское агентство информации собрало в одном зале лучших из лучших.

Уже за час до начала церемонии театральное фойе гудело десятками голосов. Тот самый случай, когда можно сказать: «здесь были все!». Как и в предыдущие шесть раз, премия собрала несколько сотен людей самых разных профессий плюс их группы поддержки.

В ожидании праздника на больших экранах можно было разглядывать фотографии проекта «Один день Пскова», приуроченного к 15-летию ПАИ, или занять время с помощью спортивных или околоспортивных аттрационов: все желающие могли потягать «блины» для штанги, заняться армреслингом под руководством профессионального тренера, сразиться в настольный футбол или в мини-гольф. Ну, или просто посидеть на фитболах (специальных фитнес-мячах).

Темой VII церемонии вручения премии «Народное признание» стал спорт. «Вообще тема сегодняшней церемонии мне нравится. Она очень правильная», - признался позже со сцены заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, курирующий, в том числе, и спортивно-физкультурную сферу в администрации региона.

Премия вручалась в 11 номинациях. С самого начала за победу боролись 104 номинанта. В первом туре голосования, чтобы избежать накруток голосов, как и в прошлом году, была введена процедура верификации. После того, как голосующий делал свой выбор, ему необходимо было ввести в специальном окошке номер своего мобильного телефона и нажать кнопку «Получить код».

Однако из-за «козней» некоторых операторов мобильной связи коды приходили не всем (сейчас этим занимается антимонопольная служба), поэтому сотням абонентов цифры приходилось рассылать вручную. Те, кто этим занимался, скажут вам, что Золушкино задание про «перебрать мешок крупы» - детский лепет.

Второй тур на сайте Псковского агентства информации стартовал в начале февраля. В нём предстояло голосование шло за тройки финалистов. В это же время со своим выбором определялись члены жюри. В экспертную комиссию вошли 12 человек, голос каждого из них добавлял претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в соответствующей номинации.

После всех этих непростых организационно-выборных процедур и удалось определиться с победителями, имена которых были озвучены на церемонии 17 февраля.

Лучшей в номинации «Наша марка» стала компания «Столбушинский продукт», производящая сбитени и травяные чаи. Награду победителям вручил глава Пскова Иван Цецерский, который признался, что продукция компании давно служит подарком для его коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. Глава города сообщил, что теперь он и сам заготавливает Иван-чай. Наверняка, у многих в зале в этот момент появилась мысль, что собранный градоначальником «Иванниколаевич-чай» тоже мог бы стать эксклюзивным сувениром из Пскова.

Депутат Псковского областного Собрания, порховский предприниматель Сергей Быков на сцену драмтеатра поднимался дважды. Сперва в качестве победителя в номинации «Лидер», а затем на правах владельца порховского бассейна «Четыре сезона», одержавшего победу в номинации «Открытие».

В номинации «Талант» победила хип-хоп группа «Хоть отбавляй!». «Тема спорта близка нашей команде, ведь наша основная задача - воспитание здорового поколения, - отметила администратор команды Кристина Кочнева. - С каждым днём нас становится всё больше: наших учеников, последователей, родителей. Это главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении».

Особенно трогательным церемонию вручения сделало то, что Кристина, вышедшая на сцену в окружении разновозрастных членов команды, находится на девятом месяце беременности. Известный псковский ведущий (и по совместительству - «главный Дед Мороз Псковщины») Александр Минин, вручавший приз в этой номинации, по такому поводу даже разразился стихотворным экспромтом: «Скинут лет бы двадцать пять - тоже б брейк пошёл плясать!»

В номинации «Сервис» награду получил Многофункциональный центр. Награду победителю вручил генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов. «Очень приятно, что досталась такая честь вручать премию. Сервис - это то настроение которое мы получаем. Все эти претенденты заслуживают уважения», - сказал он.

«Учреждение начало работу в конце 2013 года. Никто тогда и не знал, чем мы занимаемся, как расшифровываются эти три буквы - «МФЦ». Меня даже спрашивали: «У нас что, международный финансовый центр открылся?» Но уже сейчас мы приняли более 100 тысяч заявителей. Спасибо всем друзьям, коллегам, жителям Псковской области за то, что пользуются нашими услугами», - поблагодарил директор центра Джамиль Хиндристанский.

В номинации «Защита» оказалось сразу три победителя – настоящие мужчины: капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник вневедомственной охраны Андрей Ульянов, спасшие тонувшего подростка. «Наши современные герои не похожи на героев боевиков, это простые ребята. Например, сотрудники полиции, которые каждый день мужественно рискуют жизнью, оказывают помощь людям», - сказал командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области Дмитрий Салихов, вручавший награду.

Юный мотогонщик Олег Каранин выиграл в номинации «Рекорд». «Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Спасибо болельщикам, которые в меня верят. Я не подведу, буду стараться. Спасибо премии «Народное признание»!», - обратился он со сцены драмтеатра к собравшимся.

Вице-губернатор Максим Жаворонков, поздравивший победителя, процитировал мастера восточных единоборств, основателя борьбы айкидо Морихэя Уэсибу, который говорил, что главная победа - победа над собой. «Руководствуясь этим принципом, он каждый день преодолевал себя и, наконец, достиг физического и духовного совершенства», - сказал заместитель губернатора и пожелал номинантам также не останавливаться на достигнутом.

Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал десантник Григорий Паникаровский. На соискание награды он был выдвинут за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа. Награду ему вручил заместитель командира по вооружению 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, гвардии полковник Армен Гиносян. «Нужно не проходить мимо, совершать правильные поступки», - по-военному коротко сказал со сцены Григорий.

Общественное движение «СВОЁ!», созданное в декабре 2015 года для поддержки псковских производителей и продвижения псковских брендов на российском рынке, стало победителем региональной общественной премии «Народное признание - 2016» в номинации «Инициатива». «Номинация «Инициатива» - это люди, которые знают наперёд, что нужно делать, берут инициативу в руки. Конечно, все номинаты имеют право гордиться собой», — сказал вручавший премию Андрей Савин, генеральный директор компании-производителя детских площадок «Авен-Псков».

Координатор движения «СВОЁ!», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская в ответном слове заявила: «В прошлом году мы объехали все районы нашей области, видели множество замечательных предпринимателей и предприятий. Псковской области есть чем гордиться. В этом году мы продолжим свою работу по поддержке региональных предприятий. Мы, в том числе, начнём благотворительную деятельность. Для этого открылся благотворительный фонд «Земляки».

В номинации «Событие» премия присуждена Чемпионату региона по ралли «Трофей Александра Невского». Награду президенту Федерации автоспорта Псковской области Олегу Мыслевичу вручил директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко. «Огромное спасибо всем, ктоо нас поддержал, спасибо всей команде, за проделанную работу. Нас очень высоко оценили, также и сами участники соревнований по ралли. Огромное спасибо администрации Псковской области за поддержку. В этом году нас ждут четыре серьёзных события. Спасибо Медиахолдингу Псковской области за информационную поддержку, за те проекты, которые они реализуют», - сказал Олег Мыслевич.

И, в свою очередь, раздал призы: реплики автогоночного трофея «Кубок Александра Невского». Их он вручил шеф-редактору Медиахолдинга Псковской области Максиму Андрееву и вице-губернатору Максиму Жаворонкову.

В номинации «Призвание» победителем стала главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово» Женя Дудченко. «Нет ничего дороже, чем здоровье. Выбрав профессию врача 48 лет назад, я об этом нисколько не пожалела. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Однако работа врача - работа в команде, поэтому сегодняшняя награда - это признание профессионализма моих коллег со всего региона и, конечно, в первую очередь сотрудников нашего санатория», - сказала Женя Дудченко.

В этом году атмосфера церемонии напоминала шоу «Вечерний Ургант», наверное, благодаря музыкальным зарисовками и попурри в исполнении группы «Радиобенд» а-ля ургантовские «Фрукты».

Кроме того, публику веселили шутки ведущих Александра Робина и Владимира Дягилева про самых главных тренеров Андрея Анатольевича и Владимира Владимировича, про пловца без воды, политических тяжеловесов и любителя японских автомобилей.

Также вечер украсили спортивные фотоколлажи с лицами известных в области людей, видеоролики с удачно подобранными треками и трогательное выступление маленьких артистов из студии «Циркачонок», ещё в декабре блиставших в шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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Завершилась премия традиционным фуршетом, где победители, и не только они, с удовольствием позировали фотокорреспондентам.

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