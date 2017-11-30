Праздник «Двойное счастье» стал претендентом на «Народное признание-2017»

21:26, 30 ноября 2017, ПАИ

Праздник «Двойное счастье», который провела инициативная группа мам двойняшек Пскова, стал претендентом на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017» в номинации «Событие». Заявку на участие прислала представитель инициативной группы Рада Купалова.

Праздник «Двойное счастье» для семей, в которых родились двойняшки, близнецы или тройняшки, прошел в Пскове. «Это встреча семей, в которых родились двойняшки, близнецы и тройняшки, знакомство их не в виртуальной, а в реальной жизни, обмен опытом, общение и знакомство детей. Задача мероприятия: сделать праздник для детей и родителей двойняшек, близнецов и тройняшек и встретиться в реальности», - говорится в заявке.

Мероприятие проходило в рамках ежегодной (последнее воскресенье мая) всероссийской акции «Двойное счастье» во всех парках страны (https://vk.com/twinssu_event), проводимой с 2015 года по инициативе клуба-группы родителей близнецов «Двойное счастье»: близнецы, двойняшки, тройняшки… (сайт: http://twins.su/, группа Вконтакте: https://vk.com/twinssu).

По информации клуба, в 2015 году принимали участие 42 города и около 1000 семей, то есть около 4000 человек, включая детей, пришли на встречу по всем городам России. В 2016 году встреча происходила в 72 городах, около 7000 участников. Ввиду того, что клуб некоммерческий, каждый город-участник акции проводит праздник по-своему и по возможностям.

В 2016 году подобная встреча в Пскове проводилась впервые, на которую пришли 5 семей.

В 2017 году мероприятие смогло охватить более 90 семей, в которых родились двойняшки, близнецы или тройняшки, из Пскова и области (были семьи из Печорского, Опочецкого, Стругокрасненского районов).

«Для Пскова - это действительно событие года потому, что в одном месте увидеть столько «одинаковых» деток возможно только один день в году; причем встреча обернулась настоящим общегородским праздником. В народе ему даже успели дать имя: «Фестиваль двойняшек», т.к. он состоял из достаточно обширной праздничной программы»,- отмечает автор заявки.

При регистрации участники фестиваля получали памятные дипломы, разработанные дизайнером специально для псковского праздника, а также множество скидок и сертификатов на посещение детских игровых центров.

Все участники получали гелиевые шары (голубые или розовые, в зависимости от пола детей).

Гостей встречали ростовые куклы, с которыми можно было фотографироваться.

В рамках программы была детская анимация и шоу мыльных пузырей.

Работали зоны: аквагримм, мастер-класс по росписи тарелочек.

Для детей-участников акции – сладкие угощения ручной работы, напитки, мороженое.

В празднике принимали участие творческие коллективы города, также выступали сами участники акции, т.е. дети-двойняшки и одна семья тройняшек.

В рамках подготовки к празднику в специально созданной группе в социальной сети Вконтакте https://vk.com/club144875283 проводился фотоконкурс двойняшек, близнецов, тройняшек «Две капли», а также конкурс детских рисунков на тему «Моя дружная и здоровая семья». Награждение победителей состоялось на празднике.

«Охват мероприятия 28 мая составил более 600 человек. Для встречи, которая начиналась стихийно с 7 желающих встретиться семей, - это был полный успех», - говорится в заявке.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».