Иван Цецерский: Представительство псковичей на важных постах «Единой России» стало значительным

09:53, 24 декабря 2017, ПАИ

Представительство псковичей на важных постах «Единой России» стало значительным, заявил глава Пскова Иван Цецерский, говоря об итогах XVII съезда партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 23 декабря состоялся второй день XVII съезда партии «Единая Россия». Основной темой были выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Главным событием дня стало выступление президента России Владимира Путина и его единогласная поддержка членами партии «Единая Россия».

Иван Цецерский рассказал, что съезд - это возможность не только услышать первых лиц государства, партии, которые определяют вектор развития страны и ставят задачи перед всеми ветвями власти, но и поднять и обсудить те проблемные вопросы, на которые надо обратить внимание.

Иван Цецерский отметил, что он рад тому, что съезд посетил президент России Владимир Путин, а также тому, что его выдвижение на пост главы государства на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца получило единогласную поддержку «Единой России». На съезде также была дана оценка положения дел в стране, чётко обозначены цели побороть бедность.

Глава города отметил, что было приятно встретиться с коллегами из других муниципальных образований страны, поделиться опытом и практиками, новостями, которые накопились с момента последней встречи.

Иван Цецерский поздравил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака с избранием абсолютным большинством голосов секретарем Генерального совета «Единой России», а депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского - с избранием в члены Генсовета партии. Кроме того, в состав Генсовета включили исполняющего обязанности главы Центрального исполкома партии Александра Борисова, экс-сенатора от Псковской области.

Напомним, что съезд открылся в Москве 22 декабря. В его работе принимали участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители экспертного и научного сообщества. Псковскую область представили председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, его заместители Валентин Каленский и Виктор Остренко, глава Пскова Иван Цецерский и член регионального политсовета «Единой России» Игорь Сиротин. Делегацию возглавлял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.