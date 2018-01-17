Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам

17:12, 17 января 2018, ПАИ

«Когда принималось решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО, были соблюдены все правовые нормы», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации председатель Государственного комитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он также отметил, что были проведены все нужные экспертизы, имеются соответствующие документы. Кроме того, председатель Госкомитета добавил, что все действия были согласованы с местным отделением Росприроднадзора, а также с федеральным руководством ведомства. «Всё в рамках правового поля», - заверил Андрей Агапов.

Напомним, что с 1 января, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова закрыли, мусор из города стали принимать свалки в Печорском, Палкинском и Порховском районах. Отметим, что на встрече с жителями Порхова 15 января заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов пообещал, что через 2-3 года порховский мусорный полигон также законсервируют.