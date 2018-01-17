Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области

20:12, 17 января 2018, ПАИ

Законность работы полигона для размещения твердых бытовых отходов в Порховском районе не вызывает сомнения. Такое мнение высказал и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области Геннадий Полоцкий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Объект размещения отходов производства и потребления в Порховском районе включен в Государственный реестр. Здесь соблюдаются все необходимые требования. От жителей района нареканий по его эксплуатации в прошлом году в наше ведомство не поступало», - пояснил он.

По результатам инвентаризации вместимость полигона оценивается в 670 тыс тонн. «В настоящий момент он заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО, в том числе и из Пскова, в течение более чем трех лет. Этого срока вполне достаточно, чтобы построить и ввести в эксплуатацию межмуниципальный полигон для северной части Псковской области, как это предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами региона, утвержденной приказом областного Госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Геннадий Полоцкий.

Он также отметил, что объемы мусора, которые образуются в областном центре, перед отправкой на порховский полигон значительно уменьшаются за счет сортировки на мусоросортировочном комплексе в деревне Котово.

Напомним, что с 1 января, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова закрыли, мусор из города стали принимать свалки в Печорском, Палкинском и Порховском районах. Отметим, что на встрече с жителями Порхова 15 января заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов пообещал, что через 2-3 года порховский мусорный полигон также законсервируют.