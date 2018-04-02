Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке

17:25, 02 апреля 2018, ПАИ

14 апреля в 14:00 в Псковской областной библиотеке в актовом зале состоится концерт песен трагически погибшего в ночь на 3 февраля кузнеца, реставратора, барда Евгения Вагина «Между небом и землей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Евгений Вагин родился в Пскове 4 июня 1959 года. Окончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря в Москве по специальности «художник-реставратор по металлу». Также Евгений Вагин был учеником знаменитого псковского кузнеца, художника и реставратора Всеволода Смирнова.

Художественной ковкой занимается с 1988 года. Он принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах, организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике, открытого в 2008 году.

В 2017 году его проект вышел в финал всероссийского конкурса компании Google «Вдали от столиц».

Также он был лауреатом премии Правительства России «Душа России» в номинации «Народный мастер», почётным членом Российской Кузнечной Академии им. проф. А. И. Зимина, лауреатом Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» и премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреатом премии «Хранители наследия 2017».

Помимо прочего, Евгений Вагин был автором и исполнителем песен, которые можно прослушать на его сайте. В 2015 году его песню «Война» исполнила Алла Пугачева, а затем эта песня стала строевой в 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии.