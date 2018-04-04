Вызовите лифт

09:56, 05 апреля 2018, ПАИ

1 апреля членам новоиспеченного четвертого созыва Молодежного парламента (МП) при Псковском областном Собрании депутатов было в хорошем смысле не до смеха. На встречу с ними приехал, ни много ни мало, врио губернатора региона Михаил Ведерников. Молпарламент – институт, который в Псковской области давно, но пока без особо заметных успехов, пытаются поставить на службу обществу. Но есть высокие шансы, что у господина Ведерникова это как раз получится.

Пробы и ошибки

История Молодежного парламента Псковской области во многом перекликается с историей региональной Общественной палаты, которую ПАИ недавно вспоминало. Он был создан в 2009 году, когда по всей стране в массовом порядке создавались такого рода институты, призванные служить инструментами обратной связи и «социальными лифтами».

Первоначально планировалось, что в «молодежную сборную» войдут по одному представителю молодежи от каждого района области и по три от Пскова и Великих Лук, а также представители политических партий, имеющих свои фракции в региональном парламенте, представители исполнительной власти, к ведению которых отнесены вопросы молодёжной политики, и по одному человеку от региональных молодёжных общественных организаций и объединений.

Однако затем концепция поменялась. И в итоге в первый состав Молодежного парламента вошли 44 человека: по количеству депутатских мандатов в самом Собрании. 22 из них были делегированы в его состав от депутатов-одномандатников, а еще столько же – выдвинуты партийными фракциями в Собрании. Возраст младопарламентария должен был укладываться в рамки от 16 до 30 лет.

Уже второй созыв молпарламента, формировавшийся в 2012 году, после завершения полномочий областного Собрания, был собран по новому принципу. Его численность сократилась до 25 человек, отобранных исключительно «по партийным спискам»: пропорционально численности партийных фракций в заксобрании. Изменился и возрастной ценз: для членства в МП были установлены рамки от 18 до 35 лет (это позволило возникнуть довольно-таки парадоксальной ситуации: в его состав вошел 32-летний депутат Великолукской городской Думы Максим Козлов).

Но и эта схема не стала окончательной. Второй созыв «молодежки» не проработал положенные 5 лет, параллельно с созывом «взрослого» парламента, и в 2015 году был досрочно распущен. Одной из причин такого решения стало отсутствие кворума на заседаниях этого органа: в результате в последний год своего существования он не собирался ни разу. С инициативой о самороспуске к председателю областного Собрания депутатов обратился «актив» второго состава. Его представители констатировали, что деятельность парламента «перестала отвечать сути молодежного парламентаризма».

Учитывая этот печальный опыт, представители региональной администрации и заксобрания были вынуждены предпринять «перезагрузку» МП. Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, которому было поручено курировать этот процесс, пояснял, что в новый состав молпарламента будут «набирать людей, мотивированных на обучение, тех, кто хочет формировать молодежную политику в области».

Срок полномочий Молодежного парламента был сокращен до 2 лет. При этом его численность вновь выросла до 44 человек. А вот принцип формирования оказался совершенно новый: 22 члена МП вновь представляли партии, а 22 были набраны по итогам открытого конкурса.

«Мы горизонт расширили максимально, чтобы возможность проявить свои способности была и у непартийных молодых людей. Мы рассчитываем на участие в конкурсе той части молодёжи, которая сегодня активно сотрудничает с общественными организациями, молодёжными центрами, представляет спортивные федерации и органы самоуправления учебных заведений. В общем, ждем всех молодых людей, желающих проявить себя в общественно-политической сфере», - пояснял Виктор Остренко.

Участники конкурса должны были собрать от 10 до 100 подписей в свою поддержку и подготовить проект, «отражающий предложения по решению актуальных проблем современной молодёжи либо эссе на тему развития молодёжного самоуправления в Псковской области». Те, кто конкурсный отбор не прошел, были зачислены в «кадровый резерв» молпарламента в рейтинговом порядке. Третий состав МП был утвержден депутатами областного Собрания в декабре 2015 года.

Эта схема была признана рабочей и сохранена для четвертого состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, сформированного в конце 2017 года. С одной стороны, она позволяет не «обидеть» партии, представители которых в порядке поощрения охотно записывают в ряды младопарламентариев своих активистов. А с другой – приоткрывает дверцы «социального лифта» для беспартийной, но талантливой молодежи, так сказать «с улицы».

Даёшь молодежь?

Если посмотреть списки членов четырех созывов Молодежного парламента, то можно убедиться, что, в отличие от того же областного Собрания, где заседает довольно много «ветеранов», состав «молодежки» довольно серьезно менялся. Оно и понятно: кто-то утрачивал интерес к работе в МП, кто-то переставал подходить на роль младопарламентария чисто по возрасту. Кроме того, едва ли в каждом созыве были девушки, выбывавшие из него в декрет, и юноши, отправлявшиеся прямиком в армию.

Наконец, были и те, кто вырастал из «штанишек» Молодежного парламента и уходил в «большую политику». Нельзя сказать, чтобы этот орган действительно был реальной «стартовой площадкой» для их карьер, но в любом случае формальную роль пресловутого «социального лифта» выполнял.

Среди «видных членов» первого состава можно назвать Дмитрия Михайлова и Ивана Штылина, делегированных компартией, Василия Краснова, выдвинутого ЛДПР, и Дмитрия Римшу, являвшегося протеже одномандатника Виктора Почернина. Впрочем, их политические судьбы сложились очень по-разному.

Михайлов побывал в кресле областного парламентария, а сейчас является лидером фракции КПРФ в гордуме Пскова и первым секретарем горкома партии. Штылин также поработал в заксобрании, а сегодня занимает пост председателя Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту. Василий Краснов на данный момент занимает в регионе нишу, которую точнее всего могло бы охарактеризовать словосочетание «политический фрик». Ну а Дмитрий Римша успел поработать директором Коммерческой палаты Пскова. Результатом его деятельности уже в 2017 году стало обвинение по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и приговор суда.

В неудачном втором созыве можно отметить Анну Войченко: она успешно нашла свою нишу на политическом пространстве и сейчас представляет общественную организацию «Комиссия по садоводствам», которую вынуждены рассматривать в качестве партнера по диалогу региональные власти. Другой младопарламентарий, представитель «Яблока» Александр Захаров, стал фигурантом нескольких политических скандалов в Псковской области и в том числе благодаря этому бэкграунду сегодня является руководителем проекта «Открытые выборы» и членом федерального Совета общественно-политического движения «Открытая Россия». Представлявший во втором составе МП «Единую Россию» Игорь Иванов в настоящее является сотрудником облсовпрофа и активистом ОНФ.

В третьем, «перезагрузочном» созыве тоже есть человек, который смог из «молодежной сборной» перейти в «большой спорт». Речь идет о Лидии Драгуновой. Глава региональной «Молодой гвардии «ЕР», выставленная на выборы в областное Собрание в качестве кандидата-спойлера, в 2016 году неожиданно для всех одержала победу в одномандатном округе и в настоящее время работает на освобожденной основе в региональном парламенте.

Не достигли таких успехов, но неоднократно пытались, участвуя в выборах разных уровней, молодые предприниматели Иван Мешков и Илья Можаев. Им, судя по всему, Молодежный парламент представлялся вполне реальным способом сделать политическую карьеру.

В четвертом созыве пока можно выделить перекочевавших из третьего активистов Артура Евтеева и Дениса Матвеева (последний также является председателем 3-го и 4-го составов МП). Оба они явно ориентированы на политическую карьеру в рамках ОНФ и «Единой России».

Кроме того, в новый состав молпарламента вошла Елизавета Подтёлкова: псковичка, «хайпанувшая» в первые недели после назначения врио губернатора Михаила Ведерникова. Напомним, в день подписания президентом соответствующего указа девушка завела в Instagram аккаунт pskov_za, и некоторое время постила в нем фото с подписями а-ля «Мне кажется, что с таким губернатором явка на выборах станет высокой, благодаря женщинам».

Закон и порядок

Свою работу члены первого состава молпарламента в 2009 году начали с разработки регионального закона о молодежной политике (был принят в ноябре 2011 года). Кроме того, результатом их труда стали законопроекты «О стимулировании развития предпринимательской деятельности молодежи в Псковской области» и «О квотировании рабочих мест для молодежи». Оба они в итоге были признаны депутатами заксобрания «сырыми» и легли в стол. В частности, «старшие товарищи» указывали, что содержащаяся в последнем идея обязать работодателей отдавать предпочтение молодым людям, имеющим одного и более детей, может быть расценена как дискриминация в сфере труда, поскольку работодатель обязан учитывать только квалификацию своих потенциальных работников, а не их семейное положение.

К числу курьезов можно отнести и принадлежавшую Максиму Козлову инициативу, направленную на «упорядочивание работы дискотек», в рамках которой предлагалось создать в каждом муниципалитете аттестационную комиссию, которая контролировала бы организаторов дискотек и дискоклубов, а также составляла их «паспорта». На память жителям региона осталось лишь отточенное определение «дискотеки»: «многовариантная форма проведения досуга людей на постоянной и платной основе в виде танцевально-развлекательных программ с использованием аудиовизуальных средств выражения при наличии танцевальной площадки и ведущего».

Тем не менее, можно констатировать: при наличии у молодых парламентариев экспертного опыта и достаточной энергии этот орган вполне может быть источником реальных законотворческих инициатив. Примером является принятый региональным парламентом осенью 2014 года закон «О постинтернатном сопровождении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», разработанный членами «второго призыва» МП.

Не будет преувеличением сказать, что это стало возможно благодаря попаданию в состав молпарламента журналиста и волонтера Даниила Новикова, уже снискавшего на тот момент известность на ниве помощи сиротам. «Закон переписывался трижды, последняя версия претерпела больше пяти редакций. Отдельная история – финансово-экономическое обоснование», - так он описывал увлекательный процесс законотворчества в авторской колонке на ПАИ.

Бремя надежды

На четвертый состав Молодежного парламента власти региона определенно возлагают большие надежды. Об этом можно судить по качеству и насыщенности «установочной сессии», которую устроили для его членов 31 марта – 1 апреля. В течение двух дней запертые на турбазе в Печорском районе младопарламентарии постигали уроки стратегического планирования.

Под руководством исполнительного директора петербургского GR-клуба Игоря Сопова и члена Российской Ассоциации по связям с общественностью Романа Золина они пришли к выводу, что Молодёжный парламент - это «средство коммуникации с властью для решения актуальных для молодёжи вопросов», и что его задачей является «вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь, развитие региона и реализация социальных проектов, улучшающих жизнь граждан».

Впрочем, гораздо важнее тренинга и распределения постов внутри молпарламента оказалась ставшая неожиданностью для его членов встреча с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Глава региона заявил, что считает Молодежный парламент и саму молодежь, ни много ни мало, «дополнительным драйвером развития Псковской области». «Потенциал для развития молодежной политики в области огромен, но существующая система работы с молодежью устарела, не соответствует реалиям и запросам времени», - подчеркнул он. Учитывая, что в регионе вот уже несколько лет нет даже областного комитета по делам молодежи, с этим трудно не согласиться.

Не секрет, что господин Ведерников и сам начинал политическую карьеру с членства в Молодежном парламенте Ленинградской области. А затем, уже работая в администрации президента, напрямую был связан с молодежной политикой: в частности, организовывал Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» (кстати, он уже анонсировал проведение аналогичного масштабного мероприятия в Псковской области летом 2018 года). Так что тема вовлечения молодых людей в общественно-политическую деятельность ему действительно близка и понятна. Он видит в молодежи реальный ресурс развития. Его первые шаги в регионе, - встречи с волонтерами, активистами, молодыми общественниками, - ярко свидетельствую об этом.

О том, что Михаил Ведерников на встрече с членами МП говорил серьезно, свидетельствует тот факт, что именно на площадке молпарламента он сделал два важных заявления. Во-первых, впервые прямо заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Псковской области. А во-вторых, анонсировал проект «Команда 2018», направленный на консолидацию сил, заинтересованных в развитии региона.

В связи с этим тот же региональный младопарламент получает сегодня уникальный шанс: принять реальное участие в формировании новой системы управления области, шанс на реализацию, казалось бы, самых смелых проектов и идей, направленных на развитие региона. Воспользуются ли сами молодые парламентарии такой возможностью? Думается, это станет ясно уже в ближайшие месяцы.

Если да – то Молодежный парламент может обрести настоящий вес, став «фабрикой идей» и «социальным лифтом», который идет к заданной точке, а не хаотично останавливается на случайных этажах.

Ну а если нет, то проект действительно останется только закрыть.

Фото Медиахолдинга Псковской области, пресс-служб Псковского областного Собрания и администрации Псковской области, из социальных сетей.