Не страстная Дума

18:51, 06 апреля 2018, ПАИ

Как признался глава Пскова Иван Цецерский, он опасался назначения сессии Псковской городской Думы на Страстную пятницу. Однако, в финале заседания градоначальник сделал вывод, что сессия получилась вовсе не «страстной». Хотя, стоит заметить, что и без разногласий не обошлось.

Чистый четверг

Если уж продолжить проводить параллели с днями Страстной недели, то аккурат в Чистый четверг стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении и. о. заместителя главы администрации Пскова, а в недавнем прошлом – начальника Управления городского хозяйства, Алексея Захарова. Заподозрили его правоохранители в превышении должностных полномочий.

На сессии же городской Думы 6 апреля предполагалось утвердить Алексея Захарова в должности замглавы администрации города. Естественно, этого не произошло, правда, не случилось и каких-либо заявлений и комментариев по поводу уголовного дела и работы его фигуранта.

В ходе утверждения повестки дня Иван Цецерский просто сообщил, что есть письмо главы администрации Пскова Александра Братчикова, который просит снять с рассмотрения вопрос об этом его заместителе. Депутаты лишь уточнили, снимается ли он совсем или переносится на следующую сессию. Стало понятно, что пока вопрос закрыт, а дальше - будет видно.

Зато по двум другим заместителям главы администрации Пскова вопросов не возникло. В ходе тайного голосования депутаты согласовали назначение на вакантные должности Елены Жгут и Валентины Зубовой. Заключение трудового договора с первой из них одобрили 19 парламентариев из 23-х присутствовавших на сессии, со второй - 21.

Елена Жгут пришла в администрацию города из налоговых органов, до недавнего времени она возглавляла Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области. Отвечать в новой должности она будет за экономические и имущественные отношения с муниципальными предприятиями.

Валентина Зубова ранее работала начальником инспекции Государственного жилищного надзора областного комитета по строительному и жилищному надзору. В должности заместителя главы администрации Пскова ей предстоит курировать Управление строительства и капитального ремонта, Управление по градостроительной деятельности и Муниципальное казенное учреждение «Стройтехнадзор».

Также на минувшей сессии депутаты переназначили двух руководителей. Во-первых, на новый срок утверждён директором Псковских тепловых сетей Александр Коростелёв. В рамках одного заседания парламентарии расторгли с ним трудовой договор и согласовали заключение нового, чем сильно удивили своего коллегу, новичка в гордуме Олега Брячака.

«Я не совсем понял, мы меняем руководителя теплосетей или продлеваем договор?» - спросил он. Ему пояснили, что такова процедура – перед заключением нового нужно расторгнуть старый.

Александр Коростелёв в итоге получил 21 голос «за» и два «против».

А во-вторых, народные избранники вновь назначили Василия Гончара председателем Контрольно-счётной палаты Пскова. Если кандидаты на другие посты не вызвали у депутатов ни желания задать вопрос, ни что-то прокомментировать, то тут, почти перебивая друг друга, они кинулись хвалить Василия Ивановича.

Парламентарий Дмитрий Михайлов сообщил, что его фракция КПРФ на всех комитетах голосовала в поддержку кандидатуры Василия Гончара и на сессии поступит аналогично.

«Не сбавлять темп работы, у вас хорошие показатели. Есть ещё много нерешённых вопросов», - напутствовал депутат и пожелал успеха главе Контрольно-счётной палаты.

«Мы хотели бы присоединиться к тому, что скал Дмитрий Михайлов, - решил не оставаться в стороне Олег Брячак. - Палата набирает обороты в своей работе и это мы видели на комитетах, где представлялись такие развёрнутые доклады. Работают достойно! Это позволяет нам, депутатам, вовремя сориентироваться и принять правильные решения. Это приводит к экономии средств бюджета нашего города».

Иван Цецерский в свою очередь напомнил, что первый срок Контрольно-счётная палата Пскова отработала как самостоятельный орган власти. Он подчеркнул, что деятельность Василия Гончара отмечена на федеральном уровне, он включён в союз контрольно-счётных органов России и его регулярно приглашают в другие регионы в качестве эксперта.

Несмотря на всю похвалу, кто-то из депутатов всё же проголосовал против переназначения Василия Гончара, за были 22.

Иван Цецерский поздравил всех назначенных. «Мы с вами работаем вместе, одной командой. Вам успехов и пусть ваша работа приносит результаты всем жителям Пскова», - сказал он.

Дворовая команда

Редкая сессия Псковской гордумы обходится без поправок в бюджет. На состоявшемся 6 апреля заседании вновь были внесены изменения в главный финансовый документ города. Как следует из доклада начальника финансового управления администрации Пскова, доходная часть городской казны увеличивается на 94 млн 715 тыс. рублей, из которых 11 млн 190 тыс. рублей – дотации на доведение минимальных зарплат бюджетников до нового МРОТа, который вступит в силу с 1 мая. Ещё 37 млн 500 тыс. рублей город получил на дороги, 69,9 тыс. рублей – на комплектование Центральной библиотечной системы, 5 млн рублей - на выплаты молодым семьям на жильё. 25 млн рублей составила субвенция на квартиры для детей-сирот.

На сферу образования дополнительно направлены 13 млн 318 тыс. рублей, из которых 5 млн 196 тыс. – на проведение Единого государственного экзамена, то есть на закупку техники и материалов, а 8 млн рублей – на доведение минимальной зарплаты до МРОТ.

В результате изменений доходы города выросли до 4 млрд 59 млн 428 тыс. рублей, а расходы – до 4 млрд 94 млн 715 тыс. рублей. Дефицит остался прежним.

Комитет гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю подготовил к сессии список поправок. Во-первых, как сообщил его председатель Григорий Турчин, предлагалось сумму в 4 млн 786 тыс. рублей оставить в программе по благоустройству дворов, но исключить адресность направления этих денег. Они предполагались на ремонт двора дома 13 по улице Народной. Ещё один пункт касался выплат компании «Масштаб», которая уже подала иски. Григорий Турчин пояснил, что хоть и есть подписанные акты приёмки, компания не выполнила работы в полном объёме. Поэтому комитет предложил администрации подготовить встречные иски к «Масштабу».

Депутат Фёдор Постнов зацепился за другую строчку в бюджете. Он заявил о невозможности покупки квартир для молодых семей, несмотря на то, что в бюджете заложены 5 млн рублей на компенсации для них. Дело в том, что Фёдор Постнов относит молодые семьи к маломобильным группам населения, для потребностей которых жильё в Пскове, по его мнению, не строится.

«Это средства субвенции.. Это по программе для молодых семей, она действует не первый год», - попыталась вставить слово начальник финуправления Тамара Винт, явно не понимавшая, что же в 5 млн не устроило парламентария, и оглядывавшаяся на коллег по администрации в поиске поддержки.

«Те бумаги, которые у меня с собой, гласят, что все застройщики не строят жильё для маломобильных граждан, то есть в этих домах нельзя рожать, нельзя выходить на пенсию», - заявил Фёдор Постнов и предложил заслушать чиновников города по этому поводу.

Тогда Иван Цецерский рекомендовал всё же разделить вопрос на две части, одна из которых – финансовая и именно о ней идёт речь на сессии.

А вот Юлия Пожидаева была против поправки бюджетного комитета гордумы по Народной, 13. «Я категорически против того, чтобы средства, которые предусмотрены на дворовые территории, были безадресными. Я против исключения Народной, 13», - возмутилась она, добавив, что этот дом находится именно в её избирательном округе.

«На счёт адресности, я согласен, - включился глава администрации Пскова Александр Братчиков. - Давайте примем бюджет на этой сессии, а адресность уточним на следующей».

Ситуацию с исключением Народной, 13 прояснил депутат Дмитрий Барабанов. Оказывается, что в очереди на ремонт этот двор стоит на 35 строчке. «Как он оказался в начале? Почему мы минуем другие дворы?», - задался вопросом парламентарий.

«Как вообще тогда Народная, 13 появилась?» - уточнил Иван Цецерский.

Юлия Пожидаева продолжила заступаться за свой округ, заявив, что этот двор находится в таком состоянии, что его срочно нужно приводить в порядок.

Естественно, у других депутатов тоже оказались такие территории, поэтому было решено объехать дворы и определить, где же благоустройство начнётся в первую очередь.

Ещё один финансовый вопрос сессии был связан с Горводоканалом. Народные избранники позволили предприятию взять кредит с обеспечением гарантией Псковской области для пополнения оборотных средств. Размер займа составит 494 млн рублей. Эти деньги нужны, чтобы расплатится по кредиту в Европейском банке реконструкции и развития, который выдавал средства под программу «Чистая вода».

Расчёт окончен

Тема благоустройства дворов и споры по этому поводу продолжились при рассмотрении плана благоустройства городских территорий на текущий год.

Григорий Турчин предложил вообще не принимать этот документ, он выразил опасение, что как и в прошлом году план выполнен не будет, а жители за это спросят с депутатов.

Не согласилась с ним заместитель главы Пскова Елена Полонская. Она считает, что всё зависит от депутатского контроля за исполнением принятого документа. В этой связи она порекомендовала профильному комитету гордумы – по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – регулярно заслушивать на сей счёт Управление городского хозяйства администрации города.

А вот Константин Болотин поддержал Григория Турчина и сообщил, что не увидел в документе отражение планов, которые он подавал на 2018 год. «Там только то, что с прошлого года не доделали», - возмутился депутат и добавил, что и от УКХ не смог добиться ответа, почему же так произошло.

Иван Цецерский предложил коллегам всё же проголосовать на представленный документ, а потом внести в него дополнения.

Депутаты продолжили возмущаться тем, что план благоустройства прошлого года остался не выполненным и не понятно, когда работы будут сделаны.

Глава города пояснил, что так произошло в связи с тем, что не были разыграны некоторые контракты. Причину он видит в том, что объединялись в один контракт по 20 объектов, в результате чего получалась значительная сумма и поэтому участвовать в конкурсе могли только крупные компании. «Надо по 2-3 двора в один контракт объединять, может, тут сама управляющая компания сделает», - рекомендовал Иван Цецерский.

«Проблема в том, что план 2017 года включён, а моего плана 2018 года нет вообще», - ещё раз обратил внимание Константин Болотин.

«Если мы что-то не выполнили в силу каких-то причин, то надо делать», - ответил на это глава города.

«Деньги-то были выделены, где они?» - перевёл вопрос в другую плоскость Константин Болотин. На это Иван Цецерский предложил создать комиссию для того, чтобы разобраться в финансовом вопросе.

Григорий Турчин обозначил ещё одну проблему: по его округу в прошлом году было выполнено работ на 3 млн рублей, а по другим округам - на 10 млн рублей. Он вообще предположил, что благоустройство дворов проводилось исключительно под выборы - в августе и в сентябре.

Иван Цецерский возразил, пояснив, что просто некоторые контракты удалось разыграть только в августе, поэтому работы и шли именно в эти месяцы.

«К этому документу нужен понятный депутатам механизм, чтобы не было перекосов между округами по выделению средств, а то это уже переход на личности. Тут должна быть справедливость», - включился депутат Денис Иванов.

Елена Полонская вновь призвала коллег проголосовать за предложенный план благоустройства, подчеркнув, что в её округе тоже не все запланированные дворы были благоустроены, но она, как депутат, «не готова, чтобы администрация города сама ремонтировала что-то хаотично».

Артур Гайдук тоже выступил за утверждение документа, но только в первом чтении с последующей доработкой.

Иван Цецерский обобщил все предложения депутатов и поставил на голосование принятие документа за основу. «18 за», - сообщила Елена Полонская, назначенная счётчиком сессии. Глава Пскова явно наблюдал иное количество поднятых рук и, проведя нехитрые математические расчёты, поправил своего зама: «2 – воздержались, 7 – против, за – 14».

Подсчёт голосов при утверждении предложенных депутатами поправок тоже у Елены Полонской не заладился, ей на помощь снова и снова приходил Иван Цецерский.

«Нужно уметь считать не только деньги, но и голоса», - возмутился он.

«Давайте закончим этот цирк», - не выдержал Олег Брячак и предложил купить систему, которая автоматически считала бы голоса по нажатию кнопки.

«3 млн рублей стоит система», - тут же сообщил Денис Иванов.

В конечном счёте план благоустройства на текущий год был принят 13 голосами «за», 9 депутатов были против. Иван Цецерский пообещал, что на следующих сессиях депутаты смогут внести поправки в документ.

Парковый ансамбль

На своей 8-й сессии 6 апреля депутаты фактически дали старт новому проекту – Народному парку, который планируется разбить на берегу Великой, начиная от Степановского лужка. Прежде у города, по крайней мере, в обозримом прошлом, не было опыта создания таких объектов, поэтому, что выйдет из этой затеи – не понятно.

Но, тем не менее, документ о создании парка утверждён, хотя без дискуссии не обошлось.

Иван Цецерский сразу же проинформировал коллег, что парк будет строится за счёт внебюджетных источников финансирования, спонсоры и партнёры, готовые поучаствовать в проекте, уже имеются.

«Всё хорошо, но мне не нравится название «Народный парк». Может, конкурс объявить?» - предложил депутат Артур Гайдук.

Иван Цецерский обратил его внимание на то, что в одном из пунктов документа как раз и прописано проведение конкурса на лучшее название и проект парка.

Пояснил он и необходимость утверждение документов по созданию парка – без них город не сможет участвовать в федеральной программе. «Нам надо срочно парк и его территорию узаконить», - сказал глава Пскова.

Депутат Елена Маницкая уточнила, войдёт ли в состав парка территория за ТРК «Акваполис», которая ныне завалена мусором и зарастает бурьяном.

Иван Цецерский ответил, что «всё ножками пройдено» и, если двигаться дальше, то на пути стоят частные лодочные станции, гаражи. «Если бы этого не было, то можно было бы уйти и за мост», - пояснил он.

«На комитете рассматривалось, что мы вообще планируем. Услышал одно, что уберём мусор и посадим несколько деревьев. Получается, что неподкреплённые финансированием, мы просто благоустроим территорию», - вступил в диалог Дмитрий Михайлов. «Вот сегодня шли через Ботанический сад, обходя лужи, может под него лучше инвестора найти», - предложил он и заявил, что скептически настроен по отношению к проекту парка.

«Никакой скептической позиции быть не может! Город надо развивать», - сказал на это глава Пскова. Он обратил внимание и на то, что рядом со Степановским лужком планируется жилая застройка, и на то, что на Запсковье парков практически нет, а ещё предложил КПРФ, если они, конечно, захотят, отвести в новой зелёной зоне место, где могли бы собираться их «бабушки и дедушки».

В свою очередь Олег Брячак назвал создание парка нужным и важным вопросом, но поставил под сомнение качество реализации проекта: «Что-то студенты нарисуют, что-то школьники, что-то архитекторы. Но давайте здраво на это посмотрим. Самое главное - найти возможность сделать так, чтобы эта территория была жемчужиной нашего города. Но что мы услышали сейчас: кто-то там поставит скамейку, кто-то деревья даст, кто-то шкаф принесёт из дома, кто-то стол. Кто-то придёт с лопатой и вскопает клумбу, будет такая клумба в автомобильной покрышке».

В этой связи депутат напомнил, что несколько лет назад приходил инвестор с проектом стадиона «Электрон» и развитием прилегающей территории. «Тогда все говорили, и общественность тоже, что нет, нам ничего не надо. А инвестор предлагал уличные тренажёры, крытые спорткомплексы. Может ещё не поздно найти этого инвестора, может он ещё не передумал», - сказал Олег Брячак.

Он повторил, что поддерживает идею создания парка, но считает, что инвестор сделает этот объект лучше, чем, если браться за него коллективно. «Давайте реализуем вашу идею так, что нам иностранцы позавидуют!» - завершил депутат своё выступление.

Тут из зала поднялся местный житель, пенсионер. Он тоже высказался за создание парка, но его вариант был ещё менее затратным – собрать людей, очистить территорию от мусора, а на будущее поставить контейнеры и регулярно их вывозить. А только потом посмотреть, как же развивать территорию дальше. «Но и другой берег - на Алмазной – там тоже порядка нет», - отметил пскович.

Депутат Александр Тимофеев поделился опытом уборки Степановского лужка во время массового субботника в августе 2015 года. Тогда там насобирали и запчастей от автомобилей, и банок из-под краски, и битого стекла. «Надо там убирать лодочные гаражи, потому что за ними кучи мусора», - предложил народный избранник.

Елена Маницкая увела коллег в другую сторону города – к Мирожскому монастырю и «болотине» на стыке рек Мирожки и Великой. «Красивый сделали парк у Мирожки. А почему мы не ставим задачу окультурить дальше болотину? Туриста стыдно привести!» - возмутилась она.

На это Александр Братчиков сообщил, что у города есть возможность получить 15 млн рублей по программе приграничного сотрудничества, причём проект благойстрова «болотины» у Пскова уже имеется. «Но есть проблемы с комитетом по охране памятников, те условия, которые они выдвигают, не возможно согласовать», - заметил он, но всё же оптимистично заявил, что если всё сложится, то уже к концу года работы будут выполнены – появятся «светильнички, скамеечки».

«Тем больше будем благоустраивать, тем красивее будет становиться город», - резюмировал Иван Цецерский.

Ждите ответа

Кроме вопросов, внесённых в повестку дня, на сессии возникли и другие. Например, Юлия Пожидаева в самом начале заседания обозначила проблему ремонта домов 47 и 41 по улице Народной. Начала она, правда, издалека – с трагедии в Кемерово. «Пока не произойдёт чрезвычайной ситуации, мы не работаем на предупреждение», - сказала депутат. Она заявила, что состояние обозначенных ею домов уже угрожает жизням их обитателей, поскольку обе многоэтажки 1966 года постройки и с тех порт не видели капремонта, сроки которого, к тому же, постоянно переносятся.

Юлия Пожидаева сообщила коллегам, что лично поднималась на крыши этих домов и видела, как там отслоилось покрытие, в результате чего при таянии снега и во время дождей вода льётся в квартиры аж до 2-го этажа. Кроме того, вода попадает на проводку, что приводит к короткому замыканию, которое однажды уже спровоцировало пожар, в результате чего дом на 4 дня остался без света.

«Фонд капремонта присылает отписки», - отметила парламентарий и предложила дать главе администрации Пскова поручение разобраться в ситуации «с целью обеспечения безопасной жизни в квартирах».

«Можем оформить депутатский запрос и в администрацию, и в Фонд капремонта», - выступил с инициативой Иван Цецерский.

В итоге было решено на следующей сессии, 27 апреля, заслушать по ситуации с домами администрацию города, Фонда капремонта и управляющую компанию.

Ещё одну тему для широкого обсуждения подкинула Елена Полонская. Она предложила в рамках парламентского часа рассмотреть выделение земель многодетным семьям. «Вопрос стоит остро, очерёдность достигает 1000 с лишним семей!» - проинформирована коллег замглавы города.

А вот Елена Маницкая поинтересовалась судьбой своего вопроса, заданного на прошлой сессии. Она тогда попросила администрацию города представить отчёт, сколько за пять лет разработано проектно-сметной документации и сколько из этого объёма осталось невостребованной. «Мне за месяц так никто и не ответил», - возмутилась депутат.

Но оказалось, Иван Цецерский забыл её проинформировать, что Александр Братчиков попросил дать время на ответ до 27 апреля, поскольку нужно перелопатить большой объём документации.

«На первый взгляд - это важный вопрос: сколько денег потрачено на проекты, а сколько реализовано. Но в прошлый раз нам Александр Николаевич Братчиков пояснил, что если не будет проекта, то и на деньги грантов мы не можем претендовать, - вступился за администрацию города Олег Брячак. - Вот если ты сделал проект, то шанс есть получить деньги, а есть нет проекта, то и шанса на деньги нет».

* * *

«Я так переживал, что в страстную пятницу сессия будет страстной. Но вы все благорозумный подход примели по всем вопросам», - подвёл итог заседания Иван Цецерский. И поблагодарил парламентариев за слаженную эту работу, заметив, что «депутаты всё больше и больше погружаются в решение вопросов нашего города».