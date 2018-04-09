Командная строка

19:04, 09 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 перед благодарной аудиторией Молодёжного парламента ещё 1 апреля, и пригласил молодых парламентариев принять участие в новой инициативе. А уже 9 апреля в стенах большого зала областной администрации, где обычно вершится судьба региональных законов, состоялась официальная презентация концепции «Команды».

Помогала Михаилу Ведерникову внушительная группа поддержки в составе известного балетмейстера Гедиминаса Таранды и четырёхкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова - тех, на кого, безусловно, стоит равняться.

В ожидании начала молодёжь развлекалась селфи, интернет-сёрфингом и предположениями, что же это будет за проект.

Михаил Ведерников признался, что польщён и поражён тем, сколько людей собралось в зале. Глава региона уточнил, что участвовать в проекте #Команда2018 могут граждане любого возраста. Основные критерии - умение брать на себя ответственность и желание воплощать в жизнь инициативы, которые принесут пользу региону. «Это не предвыборный проект, не разовая попытка в каких-то своих целях сплотить вокруг себя людей, - предпочёл заранее уточнить Михаил Ведерников. - Потенциал общественников велик, и его надо использовать. Обещаю личную поддержку вам и вашим проектам. Мы обязательно сформируем грантовый фонд, выберем координаторов направлений #Команды2018, вместе определим номинантов грантов и в итоге сможем сделать так, чтобы область получила новый импульс развития».

#Команда2018 только начинает формироваться, но сторонники её в регионе уже работают. Алексей Немов в Великих Луках дал мастер-класс для спортсменов, а Гедиминас Таранда приехал в Псков с труппой Имперского русского балета и вместе с воспитанниками студии классического танца за несколько дней подготовил постановку «Щелкунчик». «Было очень здорово! Моя четырёхлетняя дочка отсидела мне всю коленку - не могла оторваться от сцены», - поделился впечатлениями Михаил Ведерников и снова добавил, что приезд знаменитых гостей - не разовая акция, а начало системного шефства над юными дарованиями.

Алексей Немов коротко объявил, что прибыл, чтобы быть полезным в том, что умеет лучше всего. «А в спортивной гимнастике я как раз немного разбираюсь, - рассмеялся он. - У псковских детей большой потенциал, его нужно только реализовать. Мы вот в области уже двое суток. Не спим, думаем, что бы такого здесь сделать, чтобы регион стал более привлекательным, чтобы людям, которые здесь живут, было комфорто, а тем, кто приезжает к вам - интересно»

Гедиминас Таранда поддержал коллегу и добавил, что третий день проходит в Псковской области проверку на прочность. «Для меня каждый из этих трёх дней - откровение. Мы были в Псковском кремле, в Троицком соборе, сегодня - в Печорах. Эти места должен увидеть каждый житель России», - восхитился балетмейстер.

«Михаил Юрьевич ищет людей, на которых можно опереться, мы с Алексеем Немовым, например, уже здесь и у нас море интересных идей. Я привёз 24 проекта: и фестивали, и детские праздники, и мероприятия для беременных женщин, и праздник на Троицу, и на Петра и Февронию. Молодёжь, вы должны в этом участвовать, идти в первых рядах. Надо сделать молодёжный музыкальный фестиваль? Приходите к губернатору! Да даже без записи! Смелее!» - настаивал Гедиминас Таранда. Теперь, пожалуй, даже те, кто сомневался, отбросят страх перед высокими кабинетами и всё же воспользуются публичной офертой.

Затем Таранда призвал самостоятельно «сделать свой город хорошим», скинуться по 500 рублей, взять лопаты и всем миром починить, например, плохую дорогу. «Ваша гражданская позиция нужна нам, как воздух. Молодняк, смело внедряйтесь с предложениями! Мы приехали вас поддерживать!» - продолжал раскачивать сдержанных псковичей заслуженный деятель искусств. Михаил Ведерников на спорный пассаж про «по 500 рублей на дороги» предпочёл отшутиться, что, мол, мы никаких денег не собираем, это Таранда предложил скидываться.

Рассказ о технологии работы #Команды2018 Михаил Ведерников делегировал председателю регионального Молодёжного парламента (МП) Денису Матвееву. По его словам, для удобства весь комплекс разделён на шесть этапов. Первый начался уже сегодня и продлится до 30 апреля. В это время будет проходить сбор анкет и регистрация инициатив. Для этого у проекта уже есть свой сайт - команда2018.рф. Регистрация, сообщил Денис Матвеев, производится «буквально в три клика». К анкете можно прикрепить не только краткий рассказ об инициативе, но даже целый файл с готовым проектом. До 10 мая планируется обработать все поступившие анкеты и параллельно сформировать группу из региональных и федеральных экспертов, которые станут кураторами участников #Команды2018. «С 10 по 18 мая - эксперты будут работать с молодёжью, прокачивая тот или иной проект для придания ему достойного вида», - пояснил на понятном для многих присутствующих языке председатель МП. На 18 мая назначена кульминация в виде форума и презентации проектов Михаила Ведерникову. «Тот, кто получит приглашение на этот форум, попадёт в команду», - пояснил спикер. Работать над воплощением готовых инициатив предлагается до 18 сентября. Заключительным этапом станет подведение итогов, вручение именных губернаторских грантов и удостоверений общественных помощников главы региона.

«Вы получите административную помощь, личную поддержку врио губернатора, кураторство экспертов, возможность стать общественными помощниками губернатора и, конечно, информационную поддержку вашего проекта. А это очень важно!», - Денис Матвеев сыпал предложениями, от которых не хотелось отказываться.

В зале нашлись смельчаки, которые не отказались и тут же озвучили несколько инициатив. «Я часто встречалась с ветеранами, и у меня возникла мысль о необходимости сохранить их рассказы о войне. В рамках проекта «Внуки истории» мы снимаем воспоминания ветеранов, и, таким образом, даём шанс молодому поколению увековечить память своей семьи. Проект уже получил распространение среди горожан и готов жить», - рассказала руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Глория Тесля.

Михаил Ведерников отреагировал моментально и предложил сегодня же презентовать инициативу на оргкомитете по подготовке к 9 Мая. «Мы включим этот проект в список обязательных мероприятий», - пообещал врио губернатора.

Руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов предложил реализовать проект по дворовому футболу, объединив дворовые команды для участия в чемпионате на кубок губернатора. «Идея хорошая, - согласился Михаил Ведерников. - Мы её тоже прорабатывали. Ещё было бы здорово, чтобы представители дворовых команд смогли съездить на матч Чемпионата мира по футболу в Петербург». Глава региона добавил, что в Пскове и других городах, помимо прочего, должна появиться и качественная спортивная площадка для воркаута, где могли бы заниматься и спортсмены-любители всех возрастов, и участники профессиональных соревнований.

Презентация #Команды2018 завершилась трогательным выступлением представительницы университета третьего возраста, которая заявила, что пенсионеры дружат с молодёжью и тоже «готовы в команду».

На этом участники презентации расстались. Многие из них, надо полагать, поспешили к компьютерам. Чтобы отправить свои заявки на участие в проекте в пресловутые «три клика».