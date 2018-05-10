142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

11:27, 10 мая 2018, ПАИ

142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола», сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира Андрей Бегмурадов.

Он напомнил, что подача заявок продлена до 18:00 11 мая. Андрей Бегмурадов уточнил, что сейчас в Пскове, Великих Луках и в других муниципалитетах проходят отборочные матчи среди местных дворовых команд. «В Палкино, Гдове, Пушкинских Горах такие матчи уже состоялись», - добавил организатор.

В частности, в Пскове отборочные игры намечены на 12 и 13 мая. Они пройдут на стадионе у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 на улице Пароменской, 9.

12 мая матчи среди молодых людей 14 и 17 лет начнутся в 11:00. В это время сыграют команды «Тайфун» и Young Boys, в 11:40 - Unisef и «Гидра», в 12:20 - «Нарва» и Young Boys.

В 13:00 сразятся команды от 18 лет и старше. Среди них: «Пепси» и Ecocable, «Реалмадрид» и «Подводная братва» (13:40), «Солянка» и Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Реалмадрид» (15:00).

13 мая в Пскове сыграют ПсковГУ - Ecocable (13:00), «Пепси» - «Реалмадрид» (13:40), «Подводная братва» - Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Солянка» (15:00), «Реалмадрид» - Ecocable (15:40).

К 16 мая у организаторов будет понимание, какие муниципалитеты выйдут в полуфинал. По словам Андрея Бегмурадова, чемпионат разделён на три зоны: Псков, Великие Луки и Пушкинские Горы. 19 и 20 мая пройдут зональные полуфиналы.

Отметим, что чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.