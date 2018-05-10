0
13:54
Псковский хоккей выдал Кубок Провала
11:27
142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
17:21
Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
11:54
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
09:31
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
17:56
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:32
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
Еще новости
Спорт

142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола», сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира Андрей Бегмурадов.

Он напомнил, что подача заявок продлена до 18:00 11 мая. Андрей Бегмурадов уточнил, что сейчас в Пскове, Великих Луках и в других муниципалитетах проходят отборочные матчи среди местных дворовых команд. «В Палкино, Гдове, Пушкинских Горах такие матчи уже состоялись», - добавил организатор.

В частности, в Пскове отборочные игры намечены на 12 и 13 мая. Они пройдут на стадионе у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 на улице Пароменской, 9.

12 мая матчи среди молодых людей 14 и 17 лет начнутся в 11:00. В это время сыграют команды «Тайфун» и Young Boys, в 11:40 - Unisef и «Гидра», в 12:20 - «Нарва» и Young Boys.

В 13:00 сразятся команды от 18 лет и старше. Среди них: «Пепси» и Ecocable, «Реалмадрид» и «Подводная братва» (13:40), «Солянка» и Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Реалмадрид» (15:00).

13 мая в Пскове сыграют ПсковГУ - Ecocable (13:00), «Пепси» - «Реалмадрид» (13:40), «Подводная братва» - Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Солянка» (15:00), «Реалмадрид» - Ecocable (15:40).

К 16 мая у организаторов будет понимание, какие муниципалитеты выйдут в полуфинал. По словам Андрея Бегмурадова, чемпионат разделён на три зоны: Псков, Великие Луки и Пушкинские Горы. 19 и 20 мая пройдут зональные полуфиналы.

Отметим, что чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
10 мая 2018
142 команды уже подали заявки на участие в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
07 мая 2018
Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
07 мая 2018
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса 1
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
06 мая 2018
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2018
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
05 мая 2018
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью
05 мая 2018
«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью
Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса
05 мая 2018
Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса

Идет загрузка...