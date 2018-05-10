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Общество

Дновский автор предложил свой вариант гимна Псковской области

Автор из Дновского района Георгий Весенний (Юрий Скопенко) предложил свой вариант гимна Псковской области. Об этом сообщает районная газета «Дновец».

Приводим текст гимна:

Край бескрайних лесов, край озёрный,

Край святых исторических мест.

И летит перезвон колокольный,

И горит куполов яркий свет.

Так цвети, Псковский край, расцветай,

Свой рассвет звонкой песней встречай.

Радость всем псковичам приноси,

Будь во всём впереди на свободной Руси.

Вечно в памяти будут храниться,

Вехи славные прожитых дней:

Ольга, Невский, и Пушкин − гордиться

Будем Псковской землёю своей.

Так цвети, край родной, расцветай

Новый день звонкой песней встречай.

Радость всем псковичам приноси.

Будь всегда впереди на великой Руси.

Пусть текут величавые реки,

Пусть озёра манят красотой.

Нет дороже и краше на свете

Нашей Псковщины древней родной.

Так цвети, милый край, расцветай,

Солнца свет звонкой песней встречай.

Счастье людям сполна приноси.

Вечно будь молодым на священной Руси

Дновский поэт и публицист уточнил, что написал не только текст гимна, но и музыку к нему.

Напомним, у жителей Псковской области есть возможность принять участие в разработке гимна, а также государственной символики региона - герба и флагаРешение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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