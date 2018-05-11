Телеканал «Матч! Боец»в прямом эфире покажет бой Акавова в Риге

11:40, 11 мая 2018, ПАИ

12 мая в прямом эфире телеканал «Матч! Боец» покажет бой псковского боксёра Артура Акавова с аргентинцем Гонсало Корией, который состоится в рамках вечера бокса на площадке Arena Riga в Риге (Латвия). Трансляция поединков начнётся в 19:00.

Ранее Артур Акавов отметил, что для него это важный бой, победа в котором выведет его в топ-15 мирового рейтинга. Спортсмен сообщил, что усердно готовился к бою, занимался физическими нагрузками в Пскове, а спарринги проводил в Санкт-Петербурге.

Своего соперника Акавов охарактеризовал как достойного и быстрого боксёра.