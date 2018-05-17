Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы

10:50, 17 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил в течение месяца сформировать оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Великой Победы. Об этом глава региона заявил на итоговом совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Врио губернатора предложил на созданном оргкомитете рассматривать не только подготовку к праздничным мероприятиям, но и текущие вопросы по поддержке поисковых отрядов, по поддержке ветеранов. «Следующий год должен стать репетицией перед юбилейной датой», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников напомнил присутствующим на совещании, что президент РФ Владимир Путин уже подписал указ по подготовке к празднованию 75-летия Победы, в связи с чем Псковская область должна предложить свои идеи по участию в праздновании юбилея Победы.

Глава региона также подвел итоги празднования 73-ей годовщины Великой Победы. Так, по его словам, все праздничные мероприятия в Псковской области прошли без происшествий и на высоком организационном уровне. «Праздник мы провели достойно. Нам многое удалось сделать, и что особенно важно, у нас получилось создать условия для участия в празднике гостей и жителей области», - подчеркнул врио губернатора.

Он сообщил, что в регионе волонтеры раздали 29 тысяч георгиевских ленточек, а в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 23 тысяч жителей области.

«9 мая прошло, но нам предстоит многое сделать для поддержки ветеранов. Уже поступают новые предложения, на что обратить внимание, что исправить. Вопросы касаются организации движения, работы служб безопасности, установки экранов с трансляцией парада», - отметил Михаил Ведерников. Кроме того, он подчеркнул, что в следующем году трибуны для ветеранов должны быть больше, а также необходимо предусмотреть стилизованные головные уборы, дождевики на случай плохой погоды и воду.

Также глава региона отметил, что в следующем году губернаторский прием ветеранов надо будет провести в черте Пскова.