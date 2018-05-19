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Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
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Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут 20 мая

Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут в регионе 20 мая.  Об этом сообщается в официальной группе футбольного турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове (зона «Север») полуфинальный этап пройдет на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25). В 10:00 состоится заседание мандатной комиссии, после чего стартуют игры, в которых примут участие команды в возрастных категориях от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18. 

 

В Великих Луках (зона «Юг») полуфинальные игры пройдут на стадионе «ФОКОТ» на острове Дятлинка, 7. В 10:00 также состоится заседание мандатной комиссии, после чего начнут матчи в трёх возрастных группах.

 В Пушкинских Горах (зона «Центр») открытие полуфинального этапа дворового футбола состоится также в 10:00, после чего пройдут матчи команд.

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Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд.  Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области состоится 26 мая в Пскове.

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