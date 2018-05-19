Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут 20 мая

13:12, 19 мая 2018, ПАИ

Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут в регионе 20 мая. Об этом сообщается в официальной группе футбольного турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове (зона «Север») полуфинальный этап пройдет на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25). В 10:00 состоится заседание мандатной комиссии, после чего стартуют игры, в которых примут участие команды в возрастных категориях от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18.

В Великих Луках (зона «Юг») полуфинальные игры пройдут на стадионе «ФОКОТ» на острове Дятлинка, 7. В 10:00 также состоится заседание мандатной комиссии, после чего начнут матчи в трёх возрастных группах.

В Пушкинских Горах (зона «Центр») открытие полуфинального этапа дворового футбола состоится также в 10:00, после чего пройдут матчи команд.

.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд. Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области состоится 26 мая в Пскове.