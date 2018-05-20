Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе

11:01, 20 мая 2018, ПАИ

Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области начались в регионе сегодня, 20 мая, в 10:00 в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. Об этом сообщается в официальной группе футбольного турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове (зона «Север») полуфинальный этап проходит на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25), в Великих Луках (зона «Юг») – на стадионе «ФОКОТ» на острове Дятлинка, 7, а также на стадионе в Пушкинских Горах (зона «Центр»).

Участие в футбольном турнире принимают участие команды в возрастных категориях от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18. С расписанием полуфинального этапа Чемпионата можно ознакомиться здесь >>>

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд. Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области состоится 26 мая в Пскове.