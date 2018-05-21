Публичное обсуждение проекта региональных наград начнётся в Псковской области 30 июня

16:05, 21 мая 2018, ПАИ

Публичное обсуждение проекта региональных наград Псковской области будет проходить в интернете с 30 по 8 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания Геральдического совета региона, который проходит сегодня, 21 мая.

Перед началом заседания врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что уже объявлен конкурс на создание официальных символов области, вся информация находится в открытом доступе и все желающие могут принять участие в конкурсе. «Хотел бы уделить сегодня особое внимание доработке проекта по наградам, прежде чем провести его публичное обсуждение», - добавил Михаил Ведерников.

Докладчица по данному вопросу сообщила, что активное участие в доработке проекта приняло Псковское областное Собрание. В частности, проект дополнен почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Его смогут получать не только граждане РФ, но и иностранцы, которые могут не жить в регионе. При присвоении награды будут учитываться заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области.

Звание Почетного гражданина будет присваивать Псковское областное Собрание, решение будет приниматься тайным голосованием. Вносить соответствующую инициативу сможет губернатор, Общественная палата региона, главы муниципальных образований, омбудсмены.

Также предлагается, чтобы медаль «Родительская слова» получали семьи, в которых от 5 и более детей. Однако во время обсуждения отмечалось, что если будет исключительный случай, то такую награду могут вручить и семье с одним ребенком, сделавшей нечто полезное для региона. С такой инициативой выступил врио губернатора.

Для Почетных граждан предусмотрена однократная выплата в размере 100 тысяч рублей. Обладатели медали «За заслуги перед Псковской области» получат 50 тысяч рублей, медали «Родительская слава» - 30 тысяч, почетного знака «За заслуги перед Псковской областью» - 10 тысяч.

По итогам публичного обсуждения проект региональных наград будет доработан.

Также на заседании отмечалось, что в тексте проекта нет описания внешнего вида наград, так как их нужно связать с геральдическими символами области.

Врио губернатора заявил, что дизайн и идеи вполне можно обсуждать.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял Михаил Ведерников. Прием проектов официальных символов Псковской области завершится 30 мая.