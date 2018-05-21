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Общество

Более 30 работ школьников поступили на конкурс «Официальные символы Псковской области. Новое видение»

Более 30 работ поступило на творческий конкурс рисунка на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение», который проходит с 3 по 25 мая. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на заседании Геральдического совета региона, который состоялся сегодня, 21 мая.

По его словам, во все среднеобразовательные и художественные школы направлены соответствующие письма и положения, а в конкурсе участвуют две возрастные группы детей: 10-13 лет и 14-18 лет.

Александ Седунов отметил, что в районах прошли уроки, посвященные геральдике и символам Псковской области, чтобы дети не просто фантазировали на тему, а основывались на своих знаниях.

«Надеюсь, наша работа останется в веках или хотя бы в десятилетиях, поэтому к работе мы должны подойти максимально внимательно, но вместе с тем сделать так, чтобы наша работа была максимально открытой», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

Отметим, что отбор детских изображений символов Псковской области проходит параллельно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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