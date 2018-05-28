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Общество

Заблокировать в России Telegram призвал глава Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал заблокировать в России Telegram. Об этом он заявил во время XV съезда уполномоченных по правам ребенка «Вектор десятилетия детства: счастливые дети - счастливая страна», сообщает пресс-служба ведомства.

По его мнению, блокировка мессенджера вызвана необходимостью создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Так, он напомнил, что используя Telegram террористы устроили теракт в метро Санкт-Петербурга.

Глава Следственного комитета также рассказал о статистике совершения преступлений против детей. В прошлом году таких преступлений было совершено более 19 тысяч, из них 374 убийства, 1 тысяча 619 изнасилований, почти 5 тысяч фактов насильственных действий сексуального характера. По мнению Александра Бастрыкина, для изменения ситуации важно «уйти от формализма и относиться к ребенку с открытым сердцем и душой».

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 16 человек, более 100 пострадали. По версии следствия, организаторы теракта координировали свои действия через Telegram. ФСБ просил мессенджер передать ключи для дешифровки сообщений, однако компания отказала. 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России.

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