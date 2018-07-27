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Общество

Максим Топилин ознакомился с работой отделения ранней помощи детям «Лим-по-по» Псковской области

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин 27 июля ознакомился с работой отделения ранней помощи детям «Лим-по-по» Псковской области. Учреждение направлено на обучение и социальную адаптацию детей с особенностями развития.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, отделение ранней помощи «Лим-по-по» специализируются на помощи детям от рождения до 3 лет.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев рассказал Максиму Топилину, что сейчас в отделении наблюдается около 140 ребят. Педагоги проводят с воспитанниками индивидуальные и групповые занятия, есть дефектолог, логопед, психолог, лечебная гимнастика и массаж. Также специалисты отделения работают с родителями особенных деток: консультируют их по различным вопросам развития ребенка, учат взаимодействию с ними, и если необходимо, оказывают психологическую помощь.

В этом году в «Лим-по-по» дополнительно открыты 4 группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет, что позволило практически полностью решить проблему очереди в дошкольные учреждения для деток с особенностями развития.

Андрей Царев также рассказал, что в скором времени в здании будут готовы помещения для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития. Поддержку в этом вопросе учреждению оказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Добавим, что Максим Топилин также посетил Центр лечебной педагогики и ознакомился с работой псковских интеграционных мастерских.

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