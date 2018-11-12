Девять жизней

10:18, 12 ноября 2018, ПАИ

Отношение к инвалидам в современном обществе постепенно меняется в лучшую сторону, но если в людей с ограниченными возможностями и перестали тыкать пальцем, то животные с отклонениями вызывают у многих лишь жалость и отторжение. «Усыпи его, не мучай!» - самая распространенная реакция на пса, утратившего способность ходить, или ослепшего кота. При этом сами четвероногие чаще всего не торопятся на тот свет и хотят жить. Просто им нужно дать шанс. Псковичи рассказали Псковскому агентству информации об особенностях реабилитации хвостатых спинальников [так называют больных с повреждениями позвоночника, повлекшими паралич конечностей - ПАИ], которые мало чем отличаются от своих сородичей без физических недостатков.

«Для меня это обычная собака - точно такая же, как и все остальные»

Одна из самых известных собак-инвалидов Пскова – Думка, которая живёт у волонтёра зоозащитной организации «Шанс» Елены Зиновьевой. «Она попала в мои руки прямо из-под колес автомобиля. Это произошло на моих глазах, и пройти мимо я не имела никакого морального права, - рассказывает псковичка. - Случайная свидетельница этого происшествия Татьяна помогла мне довести собаку до ветеринарной клиники. И с тех пор мы поддерживаем с девушкой связь, можно сказать, что нас подружила Думка».

В Пскове не удалось поставить точный диагноз, поэтому Думку отвезли в Санкт-Петербург, где стало известно о переломе позвоночника и перспективах - ходить сама собака не будет. Позже выяснилось, что хозяевам собака-спинальник не нужна, и Елену Зиновьеву с её подопечной взял под опеку «Шанс». «Неравнодушные граждане помогли собрать собаке все необходимое для жизни спинальника. Мы даже смогли купить ей специальную коляску, чтобы она могла гулять», - вспоминает волонтёр.

Первое время Думка жила у ветеринара «Шанса» Екатерины Дубик, потом появилась необходимость домашней передержки с уходом. «Я тогда не умела ровным счетом ничего, что нужно было делать. У меня даже опыта содержания собаки никогда не было. Это моя первая собака, - говорит Елена Зиновьева. - Я уговорила мужа взять инвалида на время, научилась сцеживать мочевой пузырь собаке (сама опорожнять его она не может), привила собаке приличное поведение». По её словам, адаптация Думки в доме была непростой: она портила вещи, кусала ребенка, гоняла кошек по квартире. Но благодаря опыту общения с собаками в «Шансе» псковичка справилась с бунтаркой и сейчас Думка - приличная собака.

«Я уже не представляю, как раньше жила без нее. Кроме нее в доме есть кошки. С собакой они не дружат, но и войны особой нет. Место позволяет комфортно ужиться всем», - добавила Елена Зиновьева. Вниманием хозяйки также никто не обделен, а вот у самой Думки есть предпочтения в общении с членами семьи: «Больше всех она любит моего мужа, встречает его с работы с особенным восторгом. Своим обаянием она смогла растопить его сердце и остаться в нашем доме».

Елена Зиновьева подчеркнула, что брать собаку-инвалида было не страшно, потому что рядом всегда были помощники: «Мне помогали с прогулками, занятиями, упражнениями. Одна девушка даже организовала плавание для Думки в специальном бассейне три раза в неделю. Это была целая команда, которой я очень дорожу. Мы работали на то, чтобы дать собаке шанс на реабилитацию». Псковичка пояснила, что есть технологии, которые позволяют развить так называемую спинальную ходьбу у животных с такими повреждениями. «Но это огромный труд. Когда мы поняли, что на эту цель наших ресурсов и сил просто не хватит, я приняла решение оставить интенсивные занятия и реабилитацию. Думка передвигается на коляске и не чувствует никаких лишений. Моя семья успела к собаке прикипеть. И поскольку поиски нового хозяина не принесли результата, мы прекратили пристройство Думки, оставили ее себе. Сейчас всю нагрузку по уходу за собакой мы взяли на себя, так как она теперь наша», - поделилась волонтёр.

Раз в год Думка посещает ветеринара, но в частых походах к врачам острой необходимости уже нет. Раз в полгода приходится сдавать анализы для контроля состояния почек, так как у спинальников это самое слабое место. «В плане питания были сложности, - замечает Елена Зиновьева. - Необходимо было подобрать правильный рацион. Он должен был быть достаточно питательным, но не провоцировать прибавку в весе. Думка передвигается с помощью передних лап, и лишний вес - это дополнительная нагрузка на передние конечности. Кроме того, нужна была щадящая нагрузка на почки. Нам удалось подобрать хороший корм. Он дороже обычного, но собаке подходит хорошо и бережет ее здоровье - это главное». Семья также научилась экономить на расходных материалах - пеленках и памперсах. «Мы вписываемся в семейный бюджет пока благополучно, подстраиваемся», - уверяет Елена Зиновьева.

Несмотря на особенности в уходе, особого отношения к Думке нет. «Я ее не вижу инвалидом, не чувствую той жалости к ней, с которой на нее иногда смотрят прохожие. Для меня это обычная собака - точно такая же, как и все остальные. И Думка себя не считает особенной. Собакам не свойственна социальная «игла» в отличие от людей. Она играет, веселится, бегает на прогулках, как и все остальные. Она знает, что ее любят и в обиду не дадут. Пытается устанавливать свои порядки в общении с соседскими собаками на улице», - поясняет псковичка.

Она уверена, что собака-спинальник – это не приговор. По мнению Елены Зиновьевой, таких животных можно любить искренне, без жалости к ним, принимать их такими, какие они есть. «Бояться тоже не стоит. В нашем городе есть люди с опытом содержания спинальников. Никто не отказал в совете, помощи, поддержке. Я сама не раз делилась своим опытом с теми, кому он был нужен, через соцсети. Вопросы поступают из других городов. Люди готовы вкладывать силы в спасение жизней. Не каждый человек пойдет на это, но они есть», - заключила она.

«Любое животное может жить качественно и гармонично, это зависит от человека»

Еще одна собака с переломом позвоночника находится под опекой Екатерины Дубик. Около 5 лет назад псковичка работала ассистентом в ветеринарной клинике, куда позвонили люди с сообщением о животном, несколько дней лежащем на железнодорожных путях в Новом Изборске. «Она попала под поезд. Травма серьезная, и полному восстановлению собака не подлежала, - уточняет Екатерина Дубик. Учитывая, что собака оказалась бездомной и крупной – около 30 килограмм, её ждала эвтаназия. «Но у нее глаза такие огромные, выпученные, и я не смогла усыпить. Посмотрела и поняла, что мы будем бороться за нее», - улыбается девушка.

Пострадавшая получила кличку Мила и отправилась на лечение в Санкт-Петербург. Ей сделали операцию на позвоночнике, провели физиотерапию. После курса реабилитации Екатерина Дубик забрала собаку в свой дом, где уже жили пёс и два кота. «Эта огромная собака, которая, скорее всего, никогда раньше не видела дома, прекрасно влилась в коллектив, - заявляет ветеринар. - Она отлично себя ведет, ничего не портит, нормально общается с людьми и животными, никаких проблем. Просто она требует чуть больше внимания, ухода».

Хозяйка Милы объяснила, что её питомица очень плохо ходит, у нее подворачиваются лапы, которых она не чувствует, поэтому собака обгрызает себе пальцы: «Чуть-чуть где-то расслабился - не надел воротник и ушел, а в обед у нее уже палец пожеванный. Нужно просто быть внимательнее». В связи с этим пришлось найти ортезиста, который делает для Милы специальную обувь. А вот для прогулок пластиковые ботинки не годятся – быстро стираются об асфальт. «Она жует задние лапы, приходится их постоянно перевязывать», - говорит Екатерина Дубик. Кроме того, Миле нужно менять памперсы, так как она не ходит в туалет самостоятельно, мануально отжимать мочу.

Коляской, как у Думки, Мила не пользуется. «Нам дарили самодельную коляску, но она не подошла. И я начала придумывать дальше, что с ней делать, возила ее на речку без конца, пытались тренироваться, ставить лапы, пробовать учиться ходить заново. Полгода страданий и мучений - и получилось», - поясняет Екатерина Дубик.

По её словам, очень важно осознавать уровень ответственности, когда берешь такое животное – это не только милые фотографии, где «все в колясочках, счастливы и рады». «К собаке ты прикован. Первые дня три, когда её забрала, я только и делала, что ревела - понимала масштаб проблемы и не представляла, как дальше строить свою жизнь. Потому что это огромное животное, которое писается без конца под себя, что с ней делать, я не знаю, я всегда должна быть дома», - вспоминает хозяйка Милы. Кроме того, на тот момент в Пскове не было людей, которые могли бы проконсультировать и объяснить, как дальше жить с собакой-инвалидом, Екатерине Дубик пришлось учиться на собственном опыте.

«Любое животное, если оно не испытывает физических страданий, может жить качественно и гармонично, это зависит от человека, - уверена девушка. - Если он готов создать условия для животного, то оно будет прекрасно жить. Но если человек не готов к тому, что ему придется где-то скорректировать и перестроить свою жизнь, сначала будет очень сложно – ты будешь в шоке, ты будешь не знать, что делать». По её мнению, с собакой-инвалидом можно легко справляться, если иметь желание и выстроить некий план

Чудеса случаются

Многие помнят недавнюю историю кота Рыжика, который попал в ДТП на Рижском проспекте. У него диагностировали перелом позвоночника, после чего зоозащитники задумались: стоит ли бороться за жизнь бездомного животного, получившего столь серьезную травму. В группе «Шанса» было организовано голосование, в ходе которого сотни псковичей высказались за спасение кота. Начался сбор средств, Рыжика отвезли в Санкт-Петербург, где он перенёс две операции, которые сопровождались срочными поисками донора, так как у кота редкая группа крови В.

Спустя месяц Рыжик вернулся в Псков, и случилось настоящее чудо: у него нашлась хозяйка. Оказалось, что 9 сентября он потерялся. «Было воскресное утро. Я открыла окно и ушла на кухню. Меня позвал ребенок, сказал, что Мурзик спрыгнул, - рассказывает псковичка Виктория Дронова. - Вышла за ним, он сидел, как ни в чем не бывало, нюхал землю, паники у него не было, и тут дворник включил газонокосилку. Он очень испугался и пулей убежал за угол дома. Мы каждый вечер его искали, звали, думали, что в подвале сидит и боится выйти».

Попытки найти кота оказались безуспешными, а через некоторое время Виктория Дронова узнала в пострадавшем в ДТП рыжем коте своего Мурзика. Она сразу же заявила о готовности забрать питомца домой, несмотря на пугающие перспективы реабилитации спинальника. «Что я почувствовала когда я его увидела на фото? Конечно, радость, что он нашелся, что он живой. Еще страх от того, что я не совсем понимала, что с ним произошло. Переживала, как он там, даже плакала когда смотрела на фото», - вспоминает женщина. Первое время после возвращения из Петербурга Рыжик-Мурзик находился на передержке у зоозащитников, но вскоре его отдали хозяйке.

Дома он почти сразу начал самостоятельно ходить. «Когда он вошел в квартиру, его встретили две кошки, старшая приняла хорошо, сразу начали обнюхивать друг друга, а младшая фырчала, - вспоминает Виктория Дронова. - Он походил по квартире, все обнюхал, полежал на своих любимых местах, посидел в лотке». По её словам, адаптация проходит хорошо, кот стал лучше ходить, бегает за своими усатыми соседками, «скучать и отлеживаться ему не приходится». Хозяйка регулярно делает Мурзику массаж, лечит аппаратом дарсонваля [дарсонвализация — методика физиотерапевтического воздействия на поверхностные ткани и слизистые оболочки организма человека импульсными токами высокой частоты - ПАИ], даёт лекарства и полезный корм. Она подчеркивает, что все это не сложно, главное, чтобы питомец поправился.

«Когда я рассказывала своим знакомым, что произошло с Мурзиком, многие меня отговаривали, говорили: «А вдруг он не сможет ходить, такой и останется?» Даже кто-то спросил: «А вдруг это не твой кот, что ты будешь делать?» Я, не думая, ответила, что заберу этого. Всегда всем отвечала, что хочу его забрать, за ним ухаживать, и не важно было, сможет он ходить или нет, главное, что я его люблю и он будет дома», - заявила хозяйка Мурзика. Она заметила, что есть разные животные - и собака на колесиках, и кот без лапы, и все они так же, как полноценные животные, играют, гуляют и наслаждаются жизнью. «И не важно, инвалид животное или нет, все они хотят жить, любить и быть любимыми. А усыплять надо тогда, когда он сильно болен и ни кто не может ему помочь», - уверена псковичка.

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Конечно, не каждый готов взять домой питомца с каким-то изъяном, ведь такое животное требует дополнительных хлопот, лечения и заботы. Но отсутствие лапы, глаза или хроническое заболевание не делают животное ущербным и не мешают ему вести полноценную жизнь. Все владельцы «особенных» кошек и собак знают, чтоих любимцы не осознают своей инвалидности и продолжают оставаться такими же верными и преданными. Ну а самая страшная болезнь - это равнодушие.