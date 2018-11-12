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Экономика

Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания

«Титан-Полимер» заключил договор на приобретение оборудования с итальянской компанией Bonfanti Srl. Она выступит поставщиком машин — транспортно-загрузочной системы для перемещения и упаковки рулонов биаксиально-ориентированных полиэтилентерефталатных (БОПЭТ) пленок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Итальянская компания Bonfanti Srl является всемирно известным производителем подъемных кранов, эстакад и погрузочных платформ.

Единая транспортно-загрузочная система (ТЗС) предназначена для работы с двумя линиями БОПЭТ и двумя металлизаторами, которые будут поставлены на производственную площадку Псковского завода «Титан-Полимер» согласно ранее заключенным контрактам. Поставка элементов ТЗС начнется во втором полугодии 2019 года.

В состав транспортно-загрузочной системы БОПЭТ-пленок входят монтажные мостовые краны в комплекте с электрооборудованием, специализированные автоматические краны, конвейерные системы с непрерывным автоматическим возвратом грузовых ложементов для транспортировки готовой продукции. Также в состав поставляемого оборудования включены стеллажи, автоматизированный склад для промежуточного (технологического) хранения продукции и устройство для автоматической индивидуальной упаковки готовой продукции. ТЗС способна работать с готовыми для упаковки рулонами весом до 3,5 тонн.

Данное оборудование спроектировано в строгом соответствии с европейскими нормами по улучшению безопасности механизмов, в частности, оно соответствует «Основным требованиям по безопасности и защите здоровья», указанным в Европейской директиве. Кроме того, закупаемая ТЗС экологически безопасна в связи с полным отсутствием каких-либовыбросов и стоков.

Программное обеспечение, поставляемое компанией Bonfanti Srl, позволит оптимизировать технологические процессы резки и металлизации пленок, а также полностью управлять автоматизированным процессом перемещения и упаковки готовой продукции.

Напомним, что ранее были подписаны соглашения по изготовлению и поставке двух линий по производству биаксиально-ориентированных пленок с компанией Dornier (Германия) и с поставщиком машин для резки рулонов БОПЭТ-пленок — компанией Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH (Германия).

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