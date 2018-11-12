Размер такс за незаконную ловлю рыбы увеличился в России

10:31, 12 ноября 2018, ПАИ

Правительство России утвердило новые таксы для исчисления суммы ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам гражданами и юридическими лицами в результате их незаконной добычи (вылова). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, соответствующее постановление размещено на Официальном портале правовой информации.

Главной целью увеличения суммы такс является предупреждение браконьерства и сохранение биологического разнообразия. К примеру, за ущерб, причиненный таким основным пресноводным видов рыб, как сазан, карп, щука, сом, такса ущерба увеличена с 250 рублей до 925 рублей за экземпляр, за судака - с 250 до 3305 рублей за экземпляр, уточнили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Сумма ущерба за каждый экземпляр незаконно выловленного леща, налима, язя и ряпушки составит 500 рублей. За плотву, карася и окуня придется заплатить по 250 рублей за каждый экземпляр, а за каждый экземпляр любых других видов рыб - 100 рублей.