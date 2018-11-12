Поверка индивидуальных приборов учета расхода воды

17:16, 12 ноября 2018, ПАИ

Использование индивидуальных приборов учета расхода воды подразумевает регулярное проведение их официальной поверки. Только это позволяет гарантировать, что достаточно чувствительные механизмы сохранили свою работоспособность и точность даже спустя несколько лет эксплуатации. Оказанием соответствующего сервиса сегодня занимаются специализированные организации.

Выгодное предложение от лидера региона

Поверка счетчиков воды в Москве официальный сайт компании «ВОДОПРОЕКТ» может рассказать об этом подробнее. На сегодняшний день она по праву может считаться одним из наиболее авторитетных исполнителей в данном сегменте рынка услуг. На ее счету свыше 70 000 успешно выполненных заказов от самых разных клиентов. Большая часть из них обращалась за услугой множество раз.

Польза и эффект своевременной поверки

Поверка счетчиков воды должна проводиться не только потому, что этого требует действующий закон. Своевременный контроль за качеством работы оборудования обеспечивает честную цену на предоставляемые коммунальные услуги.

Кому именно может быть интересно подобное предложение:

Рядовым гражданам;

Предпринимателям и владельцам коммерческих помещений;

Организациям.

Поверка счетчиков воды в Москве и ее периодичность не может нарушать условия действующего регламента. Причина этого — довольно низкое качество воды и плохое состояние труб. Опытные специалисты способны выявить неисправность еще до того, как она окажет значительное влияние на работу прибора учета, что позволит сэкономить на его ремонте довольно внушительную сумму.

Ввиду того, что процедура подразумевает использование профессионального метрологического оборудования, после ее завершения заказчик получает на руки официальный документ со всеми результатами. Его юридическая сила подтверждается подписью и печатью уполномоченного представителя службы, проводившей поверку.