0
16:17
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
15:16
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
15:00
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
14:48
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
14:28
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
14:20
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
13:33
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Еще новости
Общество

Поверка индивидуальных приборов учета расхода воды

Поверка счетчиков воды в Москве официальный сайт

Использование индивидуальных приборов учета расхода воды подразумевает регулярное проведение их официальной поверки. Только это позволяет гарантировать, что достаточно чувствительные механизмы сохранили свою работоспособность и точность даже спустя несколько лет эксплуатации. Оказанием соответствующего сервиса сегодня занимаются специализированные организации.

Выгодное предложение от лидера региона

Поверка счетчиков воды в Москве официальный сайт компании «ВОДОПРОЕКТ» может рассказать об этом подробнее. На сегодняшний день она по праву может считаться одним из наиболее авторитетных исполнителей в данном сегменте рынка услуг. На ее счету свыше 70 000 успешно выполненных заказов от самых разных клиентов. Большая часть из них обращалась за услугой множество раз.

Польза и эффект своевременной поверки

Поверка счетчиков воды должна проводиться не только потому, что этого требует действующий закон. Своевременный контроль за качеством работы оборудования обеспечивает честную цену на предоставляемые коммунальные услуги.

Кому именно может быть интересно подобное предложение:

Поверка счетчиков воды в Москве и ее периодичность не может нарушать условия действующего регламента. Причина этого — довольно низкое качество воды и плохое состояние труб. Опытные специалисты способны выявить неисправность еще до того, как она окажет значительное влияние на работу прибора учета, что позволит сэкономить на его ремонте довольно внушительную сумму.

Ввиду того, что процедура подразумевает использование профессионального метрологического оборудования, после ее завершения заказчик получает на руки официальный документ со всеми результатами. Его юридическая сила подтверждается подписью и печатью уполномоченного представителя службы, проводившей поверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
12 ноября 2018
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
12 ноября 2018
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне 1
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
12 ноября 2018
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
12 ноября 2018
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
12 ноября 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
12 ноября 2018
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях 11
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
12 ноября 2018
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам
12 ноября 2018
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам

Идет загрузка...