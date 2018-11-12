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Экономика

Проект бюджета ФОМС рассматривается в Псковском облсобрании

Проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» находится на рассмотрении в региональном парламенте.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, согласно законопроекту, который депутатам предстоит рассмотреть на ближайшей сессии в первом чтении, бюджет Фонда на следующий год будет бездефицитным – по доходам и расходам он определён в сумме 7 млрд 650 млн 637,7 тысяч рублей.

Региональный бюджет ФОМС 2018 года составляет немногим более 7 млрд рублей. Источники формирования бюджета территориального ФОМС остались неизменными – основные средства регион получит из федерального фонда. Размер субвенций рассчитан исходя из численности застрахованного населения области – на начало 2018 года она составляла 634 тысяч 556 человек, и базового подушевого норматива медицинской помощи на одного застрахованного – на 2019 год этот показатель определён в размере 11 тыс. 800,2 рубля, что на тысячу рублей больше, чем в текущем году.

Кроме того, доходная часть фонда обязательного медицинского страхования Псковской области будет пополняться за счёт территориальных фондов других субъектов Российской Федерации – прогнозные поступления от возмещения оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Псковской области лицам, застрахованным на территории этих субъектов, оцениваются в 150 млн рублей.

В целях финансовой устойчивости реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Псковской области законопроектом предлагается установить нормированный страховой запас на 2019 год в сумме 675 млн рублей.

Добавим, согласно статье 53 закона «О бюджетном процессе в Псковской области» составление, представление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области производится по аналогии с порядком, установленным для проекта областного бюджета.

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