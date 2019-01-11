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Культура

Кинопремьеры недели: «1+1: Голливудская история», «Крид 2» и новый «Настоящий детектив»

В послепраздничную неделю, с 10 января, в прокат вышло большое количество различных картин. Но, к сожалению, лишь единицы из них заслуживают внимания зрителей. О том, чем можно себя развлечь в этот уикэнд в кинотеатрах - Муслим Камалов.

«Крид 2»

Сиквел истории об ученике легендарного Рокки Бальбоа. В первой части «Крида», как это водится, Рокки натренировал своего ученика. Теперь же в центре внимания находится вызов, брошенный Адонису Криду (Майкл Б. Джордан) боксером по имени Виктор Драго: сыном Ивана Драго, который сражался в поединках с самим Бальбоа. Драго старший, как все помнят, убил на ринге Аполло Крида – отца главного героя нынешней картины. И очевидно, что авторы фильма пытались выйти за рамки пустяшного спортивного блокбастера, и донести до зрителей мысли о семейных ценностях, наследии и достоинстве. Пусть даже и не в самой внушительной форме.

За написание сценария снова отвечает сам Сильвестр Сталлоне, за постановку – некий малоизвестный широкому зрителю режиссер Стивен Кейпл младший. В картине засветится также Дольф Лундгрен: в роли, собственно, Ивана Драго.

В прокате с 10 января.

«1+1: Голливудская история»

Этот фильм, если быть честным, смотреть вовсе необязательно, поскольку его название говорит само за себя. Режиссер прекрасных «Областей тьмы» и «Иллюзиониста» Нил Бёргер просто взял и переснял уже, бесспорно, всенародно любимую французскую картину «1+1» с удивительно обаятельными Омаром Си и Франсуа Клюзе. В сюжете – ровным счетом никаких изменений: все тот же неимоверно богатый инвалид нанимает к себе «сиделкой» простодушного и в то же время весьма дерзкого парня, который уж точно не будет его жалеть, зато найдет общий язык и станет лучшим другом. Собственно, поменялись только локации (теперь это США) и исполнители ролей. И, признаться, Николь Кидман, Кевин Харт и Брайан Крэнстон выглядят во всем этом театре пародий (или конкурсе двойников, нужное подчеркнуть) крайне нелепо и уж явно не в своей тарелке. В итоге – можно ознакомиться, в качестве, как говорится, общего развития, но не более.

В прокате с 10 января.

«Настоящий детектив»: Третий сезон

Главная сериальная премьера наступившего года – продолжение культового сериала канала-гиганта HBO «Настоящий детектив». Второй сезон «Детектива», атмосфера которого радикально отличалась от первого, в свое время зрители и фанаты приняли не совсем тепло. Почти мистическую историю детективов Раста Коула (невероятный Мэттью МакКонахи) и Мартина Харта (Вуди Харрельсон) авторы променяли на посредственный криминальный боевик с весьма искусственными характерами героев и уже не так изобретательно прописанным сюжетом – негодования фанатов шоу, кажется, были оправданными. Ситуацию не спасали даже Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс вместе с Тейлором Китчем и Винсоном Воном. В третьем же сезоне шоураннер и сценарист Ник Пиццолатто как бы возвращается к истокам: место действия - таинственная американская глубинка, а сюжет сериала разворачивается в трех временных линиях: в 1980-х, 1990-х и в 2015-ом. И мы снова погружаемся в оперативно-розыскные действия вместе с полицейскими-напарниками Уэйном Хейсом (Махершала Али) и Роландом Уэстом (Стивен Дорфф): в далеких 1980-х в окрестностях плато Озарк таинственным образом пропали мальчик с девочкой. Ровно, как и в первом сезоне, уже в наше время появляются новые детали произошедшего и дело снова достают с пыльной полки.

В новом сезоне вместо Мэттью МакКонахи мы будет следить за персонажем Махершалы Али – не менее харизматичным актером, лауреатом «Оскара» за «Лунный свет». А первые два эпизода снял режиссер Джереми Солнье, знакомый нам по блистательному недавнему триллеру «Придержи тьму». В общем, пропустить нового «Настоящего детектива» – точно будет настоящим преступлением.

С 14 января на «Амедиатеке».  

Муслим Камалов
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