15 купелей будут оборудованы в Псковской области в Крещение

16:30, 11 января 2019, ПАИ

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области будет оборудовано 15 купелей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» обеспечивать безопасность в Крещение будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева уже стартовала. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний.

По предварительным данным, 19 января в Гдове на реке Гдовке купель будет работать в районе улицы 1-й Слободской с 16:00 до 18:00, в Гдовском районе в деревне Ветвенник на Чудском озере с 12:00 до 14:00, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Косарно с 10:00 до 14:00, в Кунье на реке Лусне с 14:00 до 15:00, в Пушкинских Горах на озере Тоболинец с 12:00 до 15:00, в Бежаницах на озере Алё с 14:00 до 15:00, в Гдовском районе в деревне Залахтовье на базе отдыха «Тридевятое царство» с 13:00 до 14:00, в Великих Луках на реке Ловати с 9:00 до 14:00.

В ночь с 18 на 19 января можно искупаться в следующих купелях: в Пскове на реке Великой в районе Мирожского монастыря (с 22:00 до 3:00), в деревне Выбуты Псковского района на реке Великой (с 22:00 до 9:00), в Великих Луках на реке Ловати (с 20:00 до 4:00), в деревне Камно Псковского района (с 23:00 до 4:00), в Пустошке на реке Крупее (с 23:00 до 4:00), в Новоржевском районе в деревне Боровичи в купели «Святой источник» (с 19:00 до 1:00), в Дедовичах на реке Шелони (с 23:00 до 3:00), в Порховском районе в деревне Любовец в купели Свято-Благовещенского Никандровского монастыря (с 23:00 до 3:00).

В МЧС просят планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты.