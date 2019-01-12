День работника прокуратуры празднуется в России 12 января

09:19, 12 января 2019, ПАИ

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается в России сегодня, 12 января. Как пишет сalend.ru, этот праздник был установлен по Указу Президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года и отмечается с 1996 года.

12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров, а прокуратура поставлена над фискальными органами. Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736). В январе 1722 года Ягужинский был назначен первым Генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах Российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в государстве после Петра I.

В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей Генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти.

При реформе государственного управления Александра I с 1802 года должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции. В таком виде должность Генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная Прокуратура была учреждена в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. В 1933 году была учреждена Прокуратура СССР, а Прокуратура Верховного Суда СССР упразднена.

В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР», который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

По Закону о Прокуратуре СССР от 1979 года к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.

После распада СССР, в результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

Прокуратура Псковской области была образована 6 сентября 1944 года. Ее первыми сотрудниками стали восемь прокуроров, откомандированных из прокуратур города Ленинграда и Ленинградской области, а руководителем - Борис Иванович Кузьмин, который возглавлял прокуратуру на протяжении более пяти лет до февраля 1950 года.

В разное время прокуратурой Псковской области руководили Борис Александрович Клименко (с 27 марта 1950 года по 30 апреля 1957 года), Степан Григорьевич Лебедюк (с 1 мая 1957 года по 31 мая 1962 года), Виктор Иванович Гладышев (с 1 июня 1962 года по 23 июня 1964 года), Георгий Васильевич Бородин (с 4 июля 1964 года по 13 февраля 1968 года), Николай Павлович Кондратьев (с 13 февраля 1968 года по 18 января 1985 года), Валентин Николаевич Паничев (с 18 января 1985 года по 23 июля 1987 года), Валентин Григорьевич Комсюков (с 7 сентября 1987 года по 18 августа 2000 года), Николай Николаевич Лепихин (с 8 ноября 2000 года по 7 сентября 2007 года), Тимур Мурадинович Кебеков (с 25 октября 2007 года по 8 июня 2015 года). С 8 июня 2015 года пост прокурора Псковской области занимает Сергей Дмитриевич Белов.

В настоящее время в органах прокуратуры Псковской области трудится более 300 работников, из них свыше 200 являются прокурорскими сотрудниками. 27 прокуроров возглавляют 23 прокуратуры городов и районов, 2 межрайонные прокуратуры (Невельскую и Островскую), Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.