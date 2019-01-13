14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов

13:27, 13 января 2019, ПАИ

В понедельник, 14 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура по области ночью будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусов, а днем — от -3 до +2 градусов Цельсия.

Также прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.