Самбисты из Псковской области завоевали 1 золотую и 4 серебряных медали на всероссийском турнире в Великих Луках

16:33, 13 января 2019, ПАИ

Спортсмены из Псковской области завоевали 5 из 32 медалей на всероссийском турнире по самбо среди мужчин памяти Александра Матросова, который прошел накануне, 12 января, в Великих Луках.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель региональной федерации самбо Дмитрий Алекминский, всего в турнире принимали участие более 100 спортсменов из 17 регионов страны. Они состязались в 8 весовых категориях.

Из псковичей единственным спортсменом, завоевавшим золотую медаль (и попутно выполнившим норматив мастера спорта) стал Борис Шорохов в категории 82 кг. Еще 3 представителя Пскова завоевали серебряные награды: курсанты псковского филиала Академии ФСИН Сократ Тагиров (62 кг) и Давид Биджосян (68 кг), а также Анатолий Сазанский (90 кг).

Единственным представителем Великих Лук на домашнем турнире, кому удалось завоевать медаль, стал Игорь Мишанов: он завоевал «бронзу» в категории 100 кг.