Внушать о вреде алкоголя через рекламу предложили в Госдуме

12:42, 14 января 2019, ПАИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил распространять в интернете и на телевидении видеоролики о вреде алкоголя и табака. Об этом пишет газета «Известия».

«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака», — заявил парламентарий.

При этом Андрей Свинцов уточнил, что длина таких роликов должна быть от 10 до 15 секунд.