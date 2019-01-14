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Общество

Внушать о вреде алкоголя через рекламу предложили в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил распространять в интернете и на телевидении видеоролики о вреде алкоголя и табака. Об этом пишет газета «Известия».

«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака», — заявил парламентарий.

При этом Андрей Свинцов уточнил, что длина таких роликов должна быть от 10 до 15 секунд.

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