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Общество

В 16 сельских школах Псковской области отремонтированы спортивные залы в 2018 году

В 2018 году в 16 сельских школах Псковской области отремонтированы спортивные залы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в общей сложности на эти цели направлено около 22 млн рублей: 20 млн рублей — из федерального бюджета в рамках партийного проекта «Детский спорт» и 1,5 млн рублей — из областного.

Капитальный ремонт спортивных залов проведен в Першинской школе Великолукского района, Яммской школе Гдовского района, гимназии города Дно, школе № 1 в Дедовичах, Харлапковской школе Палкинского района, двух филиалах Башовской школы Локнянского района, Насвинской школе Новосокольнического района, Новосельской школе Стругокрасненского района и в школе в Стругах Красных, а также в Ротовской школе Печорского района, Моглинской и Карамышевской школах Псковского района.

Кроме того, обустроены спортзалы в Дубровской школе Новоржевского района и Усть-Долысской школе Невельского района. А в Каськовской школе Куньинского района под будущий спортивный зал перепрофилировано помещение.

В перечень работ вошли ремонт кровли, полов, раздевалок и покрытия залов, замена окон и электропроводки, ремонт системы отопления и дверных блоков, косметический ремонт.

В текущем году по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будут приведены в порядок 19 спортивных объектов в сельских образовательных учреждениях. На эти цели в бюджете предусмотрено чуть больше 21 млн рублей. Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, что важно развивать уже имеющуюся спортивную инфраструктуру на местах, совершенствовать спортивные объекты таким образом, чтобы на их базе могли заниматься не только дети, но и взрослые. И вовлекать таким образом как можно большее число граждан в занятия физкультурой.

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