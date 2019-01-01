Лучших юных художников определит международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе»

19:51, 14 января 2019, ПАИ

В Пскове стартовал международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», приуроченный к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

К участию в проекте приглашаются дети и подростки в возрасте 12 — 17 лет: ученики общеобразовательных школ, воспитанники школ искусств и детских художественных школ, а также члены детских творческих и художественных объединений, действующих на базе библиотек городов, входивших в Ганзейский Союз старого времени или активно участвующих в Ганзе Нового времени.

Конкурсантам предлагают нарисовать бытовые сценки исторического периода 13 — 16 веков, корабли и торговые суда того времени, средневековую торговлю, изображения купцов и людей в костюмах соответствующей эпохи и страны, ассоциации на тему международного культурного и экономического содружества в рамках единого союза — Ганзы. Изображение должно нести узнаваемые элементы своего города или страны.

Каждый рисунок сопровождается небольшим сочинением, в котором необходимо отразить содержание рисунка или его восприятие.

Итогом конкурса станет выставка, которую планируется открыть в Пскове в конце мая в рамках Международного дня Ганзы. По истечении месяца выставка может быть передана для экспонирования на территорию любой страны-участницы конкурса.

Рисунки и сочинения финалистов, а также зарисовки о городах-участниках и библиотеках-партнерах проекта найдут свое отражение и в специализированном издании.

Конкурс проходит в 3 этапа в течение января — апреля 2019 г.

Партнерами проекта выступают Псковская областная универсальная научная библиотека, консульство Латвийской Республики в Пскове и Псковская канцелярия Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

Подробная информация об этапах и условиях проекта на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/news/23196/

Дополнительную информацию по участию можно получить от координатора проекта: Наталья Митрофанова, заведующая Международным центром, e-mail: ovs@pskovlib.ru; Светлана Гаврилова (английский язык), e-mail: inostr@pskovlib.ru