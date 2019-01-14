0
22:29
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
09:39
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области
12:48
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13:02
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
22:04
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10:29
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
00:05
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
Еще новости
Происшествия

В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 126 км автодороги Ольша-Невель с участием легкового и грузового автомобилей поступило в 18:09. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
14 января 2019
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области
14 января 2019
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области 1
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13 января 2019
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
11 января 2019
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10 января 2019
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
09 января 2019
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе 1
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
06 января 2019
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи 1
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
03 января 2019
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске

Идет загрузка...