В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

22:29, 14 января 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 126 км автодороги Ольша-Невель с участием легкового и грузового автомобилей поступило в 18:09. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.