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Общество

Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00

Сегодня, 15 января, в 14:00 гостем прямого эфира проекта  ПАИ-live станет директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

В Псковской области начал действовать новый порядок сбора твердых коммунальных отходов. С 2019 года этим занимается ООО «Экопопром». В прямом эфире Сергей Пайст оценит первые недели работы регоператора, объяснит, кто отвечает за чистоту на площадках сбора мусора, расскажет, как идет процесс заключения новых договоров с жителями региона, ответит на вопросы читателей. Их можно оставить на странице ПАИ-live.

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