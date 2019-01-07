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Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Начался прямой эфир проекта  ПАИ-live с директором компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергеем Пайстом.

В Псковской области начал действовать новый порядок сбора твердых коммунальных отходов. С 2019 года этим занимается ООО «Экопопром». В прямом эфире Сергей Пайст оценит первые недели работы регоператора, объяснит, кто отвечает за чистоту на площадках сбора мусора, расскажет, как идет процесс заключения новых договоров с жителями региона, ответит на вопросы читателей. Их можно оставить на странице ПАИ-live.

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