Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Начался прямой эфир проекта ПАИ-live с директором компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергеем Пайстом.
В Псковской области начал действовать новый порядок сбора твердых коммунальных отходов. С 2019 года этим занимается ООО «Экопопром». В прямом эфире Сергей Пайст оценит первые недели работы регоператора, объяснит, кто отвечает за чистоту на площадках сбора мусора, расскажет, как идет процесс заключения новых договоров с жителями региона, ответит на вопросы читателей. Их можно оставить на странице ПАИ-live.