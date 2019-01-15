Жители частного сектора Пскова могут сами выбрать способ сбора мусора

15:06, 15 января 2019, ПАИ

Жители частного сектора Пскова могут определять принцип сбора мусора – в контейнер или мешковым способом. Для этого им необходимо провести общий сход граждан с участием сотрудника Управления городского хозяйства администрации Пскова, сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 января.

По его мнению, спросить людей – правильно. Сергей Пайст пояснил, что мешки для накопления отходов будут выдаваться. «Есть нюанс – проблема с баками, не успевают столько сразу сделать на всю страну, так же с мешками», – отметил он.

Сергей Пайст рассказал, что мешковой сбор начнется скоро, в ближайшие 1-2 дня вывесят графики, и такая работа началась уже на прошлой неделе. Директор компании «Экопром» подчеркнул, что будут приниматься любые мешки, а на специализированные мешки планируют перейти с 1 марта. «С этой даты будет приниматься только такой мешок», – сказал он.

Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами отметил, что также будут использовать уже имеющиеся места сбора мусора, в том числе при необходимости будут устанавливать новые контейнеры в частном секторе.