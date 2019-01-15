Регоператор по обращению с ТКО: Наша приоритетная задача организовать услугу во всех уголках Псковской области

15:30, 15 января 2019, ПАИ

«Наша задача организовать услугу во всех уголках Псковской области, это приоритет», - заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что на организацию данного процесса в Псковской области уже потрачено довольно большое время. По его словам, регоператор пошёл по пути «не ломать, а строить», и попытался максимально сохранить существующую систему сбора отходов, а также организовал сбор ТКО на улицах, где его раньше не было.

Говоря о вывозе мусора из частного сектора, Сергей Пайст отметил, что объём контейнеров для ТКО будет рассчитываться исходя из количества людей, которые проживают на конкретной улице. Также он подчеркнул, что там, где регулярно перевозчики ТКО будут видеть переполненные контейнеры, будет либо изменён график вывоза мусора, либо увеличено количество контейнеров.

Сергей Пайст добавил, что необходимо время, чтобы организовать всю работу в соответствии с поставленными задачами.