«Экопром»: Вывоз мусора проходил в усиленном режиме в новогодние праздники в Псковской области

16:48, 15 января 2019, ПАИ

В течение новогодних праздников в Псковской области работа по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) проходила в усиленном режиме. Об этом заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, в некоторых муниципалитетах пришлось поменять перевозчика, поскольку не все смогли очистить площадки в момент смены контейнеров. После новогодних праздников работу в районах привели в нормативное состояние.

Директор компании «Экопром» также рассказал, что 1 и 2 января из-за больших осадков был затруднен проезд к контейнерным площадкам. Только через сутки коммунальные службы расчистили подъезды и мусор был вывезен. По словам Сергея Пайста, гости, которые приезжали к жителям региона в праздники, заставляли автомобилями пути к контейнерным площадкам. Он выразил надежду, что в будущем с управляющими компаниями появится понимание, как лучше обустроить подъезды к контейнерам.

Кроме того, Сергей Пайст пояснил, как должен убираться мусор вокруг контейнеров. Он рассказал, что при погрузке отходов есть соответствующие требования, чтобы контейнерная площадка после погрузки была чистая. При этом, как отметил гость эфира, мусоропровод и территорию вокруг него должна держать в чистоте управляющая компания.