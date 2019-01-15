Псковичи могут сообщать о несанкционированных свалках региональному оператору

15:13, 15 января 2019, ПАИ

Любой пскович может прислать информацию о несанкционированных свалках региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что у регоператора есть перечень несанкционированных мест складирования отходов, также организовано взаимодействие с Общероссийским народным фронтом (проект «Карта свалок»). При поступлении информации сотрудники компании «Экопром» выедут на место, определят собственник участка, где обнаружена свалка, и направят ему письмо с требованием ликвидировать свалку в течение 30 дней. Если этого не произойдет, региональный оператор уберет её своими силами, а собственнику участка будет выставлен счет.