Сергей Пайст: Региональный оператор по обращению с ТКО не занимается медицинскими отходами

17:45, 15 января 2019, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами не занимается медицинскими отходами, и это касается всех отходов, которые образуются на территории медучреждений, сообщил директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 января.

Он подчеркнул, что договоры на вывоз коммунального мусора с больницами – вопрос специфичный. Сергей Пайст отметил, что медицинские учреждения – это особая категория отходообразователей, чьи отходы подразделяются на классы, а для заключения договора нужно предоставить паспорт отходов, однако, медучреждения освобождены от паспортизации. В качестве примера изношенное оборудование, которое относится к отходам класса «А». «Не очень похоже на отходы жилого сектора», – добавил Сергей Пайст.

Он также пояснил, что медицинские учреждения вправе заключить договор с организацией, которая готова оказать услугу по вывозу мусора.