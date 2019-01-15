Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году

16:19, 15 января 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области с помощью санитарно-авиационной эвакуации были спасены жизни 131 человека, в том числе пятерых детей. Двух пациентов вертолетом санавиации доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, остальных — в Псковскую областную и детскую клинические больницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В 51 случае больных в срочном порядке транспортировали с острыми коронарными синдромами и инфарктами миокарда, 18 эвакуаций пришлось на острые нарушения мозгового кровообращения. Более 20 пациентов доставили в профильные клиники с острой хирургической и нейрохирургической патологией, еще 9 — со сложными травмами. В шести случаях экстренная помощь потребовалась беременным. Также к санавиации прибегали в случае ожогов, отравлений, тромбозов, пневмоний и других заболеваний.

Чаще всего пациентов доставляли из Великолукской (50), Дедовичской (23) и Порховской (13) межрайонных больниц.

Своевременное оказание медицинской помощи и спасение жизни населения стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации». Согласно договору, эвакуационные рейсы осуществляло АО «Российские Вертолетные Системы» на вертолете АНСАТ, оборудованном сертифицированным медицинским модулем. Общее летное время составило почти 359 часов. При этом дежурство бригад медиков длилось 2 тыс. 627 часов.

На выполнение программы было направлено более 50 млн рублей, из которых порядка 40 млн — из федерального бюджета и более 10 млн рублей — из областного.

В 2019 году по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова программа санавиации будет продолжена: объявлен тендер на авиационные работы для оказания медицинской помощи. Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 65 млн рублей.