Очевидцев ДТП в Псковском районе устанавливает следствие

20:02, 15 января 2019, ПАИ

Следствие ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 сентября около 3:55 на 280-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 52-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, и автомобиль врезался в FIAT Ducato, который остановился на запрещающий сигнал светофора, поскольку на этом участке трассы производились ремонтные работы.

В результате аварии 53-летняя пассажирка Renault Logan получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 593-327 или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 26, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.