0
21:09
Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
19:50
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
19:30
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
18:25
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
18:10
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
17:45
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
16:19
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
Еще новости
Общество

Очевидцев ДТП в Псковском районе устанавливает следствие

Следствие ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 сентября около 3:55 на 280-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 52-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, и автомобиль врезался в FIAT Ducato, который остановился на запрещающий сигнал светофора, поскольку на этом участке трассы производились ремонтные работы.

В результате аварии 53-летняя пассажирка Renault Logan получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 593-327 или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 26, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
15 января 2019
Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
15 января 2019
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
15 января 2019
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
15 января 2019
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
15 января 2019
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
15 января 2019
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
15 января 2019
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
15 января 2019
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019 1

Идет загрузка...