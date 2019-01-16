Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)

22:16, 15 января 2019, ПАИ

Сегодня, 15 января, около 22:01 в Пскове на автобусной остановке у дома №1 на площади Ленина нетрезвый мужчина упал под колеса рейсового автобуса №11. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мужчина хотел залезть в автобус до его полной остановки, но поскользнулся и упал. Задние колеса автобуса переехали ему ноги.

Мужчина лежит и находится в сознании. Поясняет очевидцам, что у него сломаны ноги. На место ДТП приехала Скорая медицинская помощь.