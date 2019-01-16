Кинопремьеры недели: долгожданный проект Шьямалана, «Астерикс» и «Две королевы»

14:43, 16 января 2019, ПАИ

На этой неделе на больших экранах можно будет увидеть возвращение М. Найт Шьямалана с кроссовером из его лучших фильмов «Сплит» и «Неуязвимый», новые приключения маленького, но храброго галла Астерикса и ленту «Две королевы» - драму Джози Рурк о борьбе Елизаветы I и Марии Стюарт за английский престол. О новинках рассказывает Муслим Камалов.

«Стекло»

Долгожданный и крайне интригующий проект самого нетипичного индийского режиссера М. Найт Шьямалана («Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки»), который сумел отказаться от Болливуда в пользу Голливуда. В «Стекле» Шьямалан смешивает персонажей «Неуязвимого» и «Сплита» и применяет все свои успешные наработки из этих картин для того, чтобы снова вспомнить хорошо забытое старое и рассказать нам лихо закрученное продолжение истории о латентных супергероях среди обычной серой массы людей. Теперь хрупкий злодей по прозвищу Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) объединяется с психопатом-мутантом Кевином из «Сплита» (Джеймс Макэвой). Вместе они решают пойти войной на скромного «супермэна» Дэвида Данна (такой же бессмертный Брюс Уиллис). Амбициям Шьямалана никогда не было предела. Его нетривиальную Вселенную супергероев можно будет увидеть на экранах с 17 января. Иностранные критики, правда, остались не в восторге.

«Астерикс и тайное зелье»

Маленький, но храбрый пышноусый галл Астерикс и его крупный бодипозитивный друг Обеликс отправляются на поиск новых приключений. Сюжет теперь закручивается вокруг деревенского друида Панорамикса. Старец осознает, что ему осталось жить не так уж и долго, и решает отыскать преемника, чтобы передать ему секретный рецепт волшебного зелья, придающего неимоверную силу жителям деревушки. Ведь только Панорамикс владеет этими знаниями. На поиски достойного наследника друид отправляет Астерикса с Обеликсом. Стоит ожидать, что история не обойдется без очередной заварушки галлов против трусливых римлян во главе с Цезарем. Стилистически новый «Астерикс» не предает своих старших 2D-братьев: он создан ровно также изобретательно и талантливо, как и, скажем, нарисованные когда-то вручную «Астерикс в Британии» или «Астерикс против Цезаря». Следуя за новыми веяниями в кинопроизводстве, постановщики Александр Астье и Луис Клиши освежают старый материал и виртуозно переносят галлов из плоского мира в объемный, сохраняя при этом дух комиксов Рене Госинни и Альбера Юдерзо, которые в этот раз вновь поработали над сценарием в тандеме.

В прокате с 17 января.

«Две королевы»

Историческая костюмированная драма постановщицы Джози Рурк (шекспировский спектакль «Кориолан»), повествующая о Елизавете I и ее сопернице и родственнице Марии Стюарт. Картина поставлена на основе романа британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии». А дворцовые интриги разыграны на экране уже давно зарекомендовавшими себя красотками Сиршей Ронан и Марго Робби. Эта история о двух величественных и сильных женщинах, которые противостоят друг другу на пути к власти, опять же, как никогда лучше укладывается в наши современные феминистические реалии. Любовь, предательство, смерть и дворцовые перевороты: практически кинотеатральная версия «Игры престолов» (только по реальным событиям), запечатленная ко всему еще и в объективе практически личного ридлискотовского оператора Джона Мэтисона («Гладиатор», «Робин Гуд», «Ганнибал») и написанная сценаристом «Карточного домика» Бо Уиллимоном.

В прокате с 17 января.