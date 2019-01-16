«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике

20:51, 16 января 2019, ПАИ

Согласно фенологическим критериям долгое «первозимье» после рождественских морозов сменилось в Полистовском заповеднике следующим этапом – «глубокой зимой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

По словам специалистов, «Глубокая зима» — это фенологический подсезон, характеризующийся устойчивыми морозами (ниже -10°С). При этом покрываются льдом водоемы, становится чуть больше ясных морозных дней. В этом году «глубокая зима» наступила во время новогодних каникул, самым холодным днем стало 10 января, когда столбики термометров опустились до -19,8°С.

Вслед за морозами наступила оттепель, которых в этом году было несколько: в начале и в середине декабря, а затем в начале января. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована метеостанцией Полистовского заповедника 5 декабря, когда воздух прогрелся до +2,1°С. Очередное потепление по прогнозам синоптиков наступит уже завтра, 17 января.

«В целом зима в этом году мягкая, сильных морозов почти нет, зато довольно часты снегопады и оттепели. Если такая погода сохранится, то в снежном покрове накопится значительный запас влаги, и весной реки и болота Полистовского заповедника наполнятся талыми водами, что будет очень кстати после сухого лета 2018 года. После снегопадов на болоте и в окрестностях можно встретить следы обитателей заповедника: чаще всего лосей, лисиц, зайцев, представителей семейства куньих. Найти такие звериные тропинки и попытаться определить их хозяев можно на зимних экскурсиях Полистовского заповедника на болотоступах или снегоходах», - отметили в Полистовском заповеднике.