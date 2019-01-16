Программу «Молодой Ганзы» обсудили на совещании в Пскове

23:03, 16 января 2019, ПАИ

16 января состоялась встреча главы Пскова Ивана Цецерского с организаторами проекта «Молодая Ганза». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие директор муниципального учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, директор МБУ «Псковский городской молодежный центр» Виктор Рулев, его заместитель Олеся Назарой, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и его заместитель Владимир Журавлев.

Участники совещания обсудили программу участия представителей «Молодой Ганзы» и ход подготовки к мероприятию.

Ключевыми вопросами дискуссии стали количество участников «Молодой Ганзы», которые прибудут в Псков, программа мероприятий, расселение, питание и сопровождение участников. Участники встречи также обсудили правовые особенности пребывания в Пскове иностранных несовершеннолетних гостей, которые могут войти в состав делегации, так как «Молодая Ганза» предполагает возраст участников от 15 до 26 лет. В частности, было озвучено, что по российскому законодательству несовершеннолетние не могут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей после 23:00. Заместитель директора МБУ «Псковский городской молодежный центр» Олеся Назарой подчеркнула, что программа мероприятий «Молодой Ганзы» в Пскове учитывает этот факт.

Кроме того, она подробно озвучила проект плана мероприятий. Олеся Назарой отметила, что при разработке программы изучался международный и российский опыт. По ее словам, главной идеей «Молодой Ганзы» является знакомство с историей и современностью Пскова.

В четырёхдневной программе запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. В рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов по кулинарии, изготовлению сувениров, средневекового оружия и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке аллеи Дружбы. Также для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Иван Цецерский предложил включить в программу посещение школы художественной иконописи, которая располагается на базе Печорского монастыря, где участникам покажут и расскажут, как пишутся иконы.

По словам организаторов мероприятия, в рамках проекта будет привлечена группа волонтеров со знанием английского языка.

Иван Цецерский напомнил, что необходимо детально проработать вопрос по расселению участников «Молодой Ганзы» и их сопровождению.

Олеся Назарой отметила, что силами молодежного центра за 3 года подготовлено около 200 волонтеров «Молодой Ганзы». Обучение волонтеров продолжается, до 21 января принимаются заявки на финальный этап обучения.

В завершение совещания глава муниципалитета выразил благодарность представителям молодежного центра за плодотворную работу над планом программы «Молодой Ганзы», а также за активную работу по подготовке волонтеров.